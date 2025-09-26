Kelly Piquet, de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen, is na de geboorte van hun dochter Lily in april weer teruggekeerd naar het modewereldje. Het Braziliaanse model was in modestad Milaan voor een 'gewaagde collectie'.

Piquet was present op front row toen modellen tijdens de Milan Fashion Week items lieten zien van de kledinglijn Max Mara SS26. Modeblad Harpers Bazaar stelt dat Max Mara normaal met ontwerpen komt die klassiek van aard zijn, maar dat ditmaal is gekozen voor 'gewaagde ontwerpen'.

"Op de catwalk van nu zien we niet alleen extra korte broekjes, maar ook cropped tops en de mini-rok in overvloed", aldus de mode-experts. Dat gewaagde zit in 'extra korte broekjes' en 'cropped tops'. Ook wordt 'bij elke look de nadruk op de taille gelegd'.

Kelly Piquet juicht na grootse zege van Max Verstappen

Vorig weekend kon Piquet nog juichen voor Max Verstappen, die bij de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn tweede race op rij won. Na een zware periode met weinig podiumfinished lijkt er een kentering op te treden bij F1-team Red Bull. Want het was een imposant weekend voor Verstappen, die een Grand Slam boekte. Die eretitel is voor coureurs die op pole position staan en vervolgens in de race álle rondes leiden, de snelste ronde rijden en dus uiteindelijk de race winnen.

Piquet was begin september aanwezig bij de Grand Prix van Italië, die ook een prooi werd voor haar vriend. Verstappen had sinds 18 mei van dit jaar al geen race meer gewonnen, destijds overigens ook op Italiaanse bodem. Hij schreef toen de Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola) op zijn naam.

Nelson Piquet, vader van Kelly Piquet

De zege van Verstappen op Monza had veel overeenkomsten met eentje van Kelly Piquets vader, drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. Die won op hetzelfde circuit en destijds zat er in zijn Williams net als in de Red Bull van Verstappen een motor van Honda en ook werd de race net als afgelopen zondag op 7 september gehouden. Al met al was het voor Kelly een 'perfect weekend'.