Bij de nieuwjaarsbrand in het Zwitserse Crans-Montana is een achttienjarige karter omgekomen. Dat maakt autosportfederatie FIA bekend. Bij de verschrikkelijke ramp kwamen 40 mensen om het leven en raakten 116 mensen gewond.

Bij de jaarwisseling ging het vreselijk mis in een Zwitserse bar, waar op dat moment veel jongeren aanwezig waren. Er brak brand uit, vermoedelijk toen vuurwerkfonteinen in drankflessen te dicht bij het plafond kwamen. In alle paniek en (waarschijnlijk) vanwege beperkte vluchtmogelijkheden konden veel mensen de vlammenzee niet meer uit.

Overleden karter bij verschrikkelijke brand Zwitserland

Door de hevige brandwonden duurde het dagen om alle slachtoffers te identificeren. Onder de doden bevindt zich de achttienjarige Joaquim van Thuyne. Dat maakte de FIA bekend via een statement. "Met diepe droefheid heeft de FIA ​​kennisgenomen van het overlijden van Joaquim van Thuyne, een 18-jarige Zwitserse kartcoureur, bij de tragische brand in Crans-Montana op oudejaarsavond", schrijft de autosportfederatie.

"Joaquims professionaliteit, vriendelijkheid en passie voor de sport hebben een blijvende indruk achtergelaten op iedereen die hem kende en met hem heeft geracet", gaat het verder. "Wij delen het diepe verdriet van de wereldwijde motorsportgemeenschap in deze moeilijke tijd."

Samen met Zwitsers jeugdvoetbalteam

Van Thuyne was samen met enkele teamgenoten van een jeugdteam van voetbalclub FC Lutry aanwezig in bar Le Constellation. "De FIA ​​betuigt haar diepste medeleven aan de familie, vrienden en teamgenoten van Joaquim, evenals aan alle slachtoffers van deze verwoestende tragedie."

Onderzoek gaande

Burgemeester Nicolas Féraud bracht een kleine week na de ramp naar buiten dat de bar als sinds 2019 niet meer geïnspecteerd was. Dit soort horecagelegenheden hoort volgens hem jaarlijks onderzocht te worden.

De gemeente is vijf dagen na de dodelijke brand "nog altijd in shock", zei de burgemeester. Hij zei dat vuurwerk in de gemeente verboden wordt en kondigde aan dat een externe partij alsnog alle horecagelegenheden gaat inspecteren. Justitie doet ook nog onderzoek naar de zaak. Gekeken wordt of de eigenaar van Le Constellation nalatig is geweest. Het is volgens burgemeester Féraud ook aan justitie om te beoordelen of fouten zijn gemaakt bij de inspecties door de gemeente.