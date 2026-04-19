De racewereld is in diepe rouw na het tragische overlijden van Juha Miettinen tijdens het raceweekend op de Nürburgring. Zondag werd er een minuut stilte gehouden voorafgaand aan de tweede dag van de qualifiers van het raceweekend in Duitsland waar onder anderen Max Verstappen aan meedoet.

De coureurs en stafleden verzamelden zich zondag omstreeks 12:30 uur massaal op de grid in Duitsland om de overleden coureur te eren met een minuut stilte. Dat zorgde voor ontroerende beelden. Na de minuut stilte was te zien hoe verschillende mensen elkaar in tranen in de armen vieren en applaudisseerden voor Miettinen.

Grote crash

Zaterdag vond er een enorme crash plaats tijdens dag 1 van de zogeheten qualifiers. Nadat er met een rode vlag gezwaaid werd, bleek dat er zeven auto's bij het incident betrokken waren. Er was vloeistof gelekt op het circuit, waardoor meerdere auto's grip verloren. Er vielen meerdere gewonden en de hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hen te verzorgen en evacueren.

Zaterdagavond rond 20:00 werd tijdens een persconferentie het treurige nieuws medegedeeld dat de Fins-Zweedse coureur Miettinen de crash niet had overleefd. De 66-jarige coureur reed in een BMW 325i. Miettinen overleed in het medisch centrum ter plaatse, nadat was gepoogd om hem te reanimeren. De race van zaterdag werd uiteraard definitief gestaakt. De andere zes coureurs die bij de crash betrokken waren verkeren niet in levensgevaar.

Kwalificatierace zondag

Nadat de race op zaterdag niet meer werd hervat, moeten de coureurs zondag wel weer in actie komen tijdens de tweede dag van kwalificatieweekend voor de 24 uur van de Nürburgring. Om 08:15 uur moesten de coureurs alweer in hun auto stappen in de strijd om een goede startplek te bemachtigen. De race van zondag duurt vier uur. De start is om 13.00 uur en er zal dus rond 17:00 uur met de finishvlag gezwaaid worden.

Max Verstappen

Max Verstappen zat niet in de auto ten tijde van de dodelijke crash. Zijn teamgenoot Lucas Auer, met wie de Nederlander samen zijn Mercedes GT3 bestuurt, bevond zich daar op dat moment. Verstappen kwam uiteindelijk helemaal niet in actie zaterdag.