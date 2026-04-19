Max Verstappen heeft gereageerd op het vreselijke drama dat zich zaterdag heeft afgespeeld op de Nürburgring. Verstappen zou daar een race rijden ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, maar al vroeg tijdens de wedstrijd ging het helemaal mis met een zware crash. Daar kwam een andere coureur bij om het leven.

De 66-jarige BMW-coureur Juha Miettinen uit Zweden overleefde het zware ongeluk niet. Bij de crash waren ook zes andere coureurs betrokken. Zij verkeerden niet in levensgevaar, zo verzekerde de organisatie die enkele uren na de crash het tragische overlijden bekendmaakte.

Op het moment van het ongeval was Verstappen niet op het circuit, maar zat zijn teamgenoot in de auto. De Nederlander kreeg het fatale ongeluk tijdens de race, die eigenlijk van 17.00 uur tot 21.30 uur zou duren, uiteraard wel mee.

Reactie Max Verstappen

Anderhalf uur na de belegde persconferentie kwam ook de Nederlandse coureur met een reactie. "Geschokt door wat er vandaag is gebeurd...", zo schrijft hij op zijn Instagram Story. "Motorsport is iets waar we allemaal van houden, maar op momenten als deze worden we eraan herinnerd hoe gevaarlijk het kan zijn."

Uiteraard leeft de viervoudig Formule 1-kampioen ook mee met de grootste slachtoffers van het ongeluk. "Mijn oprechte deelneming aan de familie en dierbaren van Juha."

Race op zondag gaat door

Verstappen zou, net als veel anderen, zaterdag én zondag in actie komen. De race van zaterdag werd na het dodelijke ongeval niet meer hervat. De organisatie liet weten op zondag wel te willen racen. Om 13.00 uur gaan de coureurs de baan op en de race zal worden voorafgegaan door een minuut stilte als eerbetoon aan Miettinen.

Verstappen doet dit weekend overigens mee, omdat hij volgende maand een belangrijke race heeft. Dan start hij tijdens de 24 uur van de Nürburgring (14 tot en met 17 mei). Verstappen kan dit weekend wat ervaring opdoen in aanloop naar dat raceweekend.