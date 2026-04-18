Een groot drama heeft plaatsgevonden op de Nürburgring. Daar reed onder meer Max Verstappen als voorbereiding op de 24 Uur van de Nürburgring de zogeheten qualifiers op datzelfde circuit in Duitsland. Daar vond zaterdag een enorme crash plaats, waarbij zeven auto's waren betrokken. Later bleek de 66-jarige BMW-coureur Juha Miettinen uit Zweden te zijn overleden als gevolg van de crash. De andere zes zijn niet in levensgevaar.

Aanvankelijk was onduidelijk waarom de rode vlag werd gezwaaid, maar later bleek dat er zeven auto’s bij het incident betrokken waren. De wedstrijdleiding liet weten dat de hulpdiensten momenteel volop bezig zijn met het verzorgen en evacueren van meerdere gewonden. Kort daarna werd bevestigd dat de race voorlopig was stilgelegd en pas zou worden hervat wanneer dat veilig kon.

Max Verstappen

Op het moment dat het ongeval gebeurde was Verstappen niet op het circuit. Zijn teamgenoot Lucas Auer werd als eerste van de twee ingezet en had al een uurtje achter de rug.

Zowel op zaterdag als zondag is er een 4-uursrace, aanvang respectievelijk om 17.30 uur en 13.00 uur. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 bestuurt zijn Mercedes GT3 samen met de Oostenrijker Auer.

Nat circuit

De raceleiding heeft bevestigd dat er meerdere gewonden zijn gevallen door het ongeval. "We zullen een update geven als er meer informatie beschikbaar is", liet de organisatie weten. Meerdere auto's verloren grip door vloeistof op het circuit, waarbij ook een deelnemer onder de vangrail door schoot.

De Nederlandse coureur Misha Charoudin vertelde bij Viaplay: "Er was een heel grote crash. Iemand liet vloeistof achter en volgens mij zijn er zes, zeven auto's op elkaar gecrasht dus er staat een heel grote file. Je komt op dat stuk met 220 kilometer per uur aan en als je dan niet kan remmen."

Juha Miettinen

De dood van Juha Miettinen werd rond 20.00 uur op een persconferentie medegedeeld. Ook werd uiteraard besloten om de race niet voort te zetten. De race van morgen gaat vooralsnog, met een minuut stilte, wel gewoon door.

De Zweed reed in een BMW 325i. Miettinen overleed in het medisch centrum ter plaatse, nadat was gepoogd om hem te reanimeren.

Slechte start

Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer zijn als zesde geëindigd in de eerste kwalificatie. Daarin werden de startposities bepaald voor de race op zaterdag. Vanaf 17:30 uur wordt de race van vier uur verreden op de Nordschleife. Maar door een incident met Porsche zal het team moeten beginnen vanaf P9.

Auer ging namelijk de fout in tijdens de eerste kwalificatie van de Qualifiers. Hij kwam in botsing met de #941 Porsche. Door de tik van de Oostenrijker ging de Porsche richting de muur. Het incident werd onderzocht door de stewards. Er werd geoordeeld dat Verstappen Racing drie plekken naar achter wordt opgeschoven.