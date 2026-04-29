Dat Max Verstappen populair is, wisten de Formule 1-fans al. Maar dat hij ook in een andere raceklasse voor een enorme toestroom van aandacht zou zorgen, komt nu pas uit. Voor zijn deelname aan de 24 Uur van de Nürburgring in mei trekt de organisatie alles uit de kast. Er worden zelfs limieten overschreden voor de Nederlander.

Verstappen maakt deel uit van het grootste deelnemersveld sinds 2014 in de 24 Uur van de Nürburgring. Er komen 161 auto's aan de start van de langeafstandsklassieker in de zogenoemde 'Groene Hel'. De organisatie heeft door de grote belangstelling de maximale limiet van 150 deelnemers losgelaten voor de editie van dit jaar, op 16 en 17 mei. Op de woensdag vrijgegeven voorlopige startlijst prijken in totaal 27 Nederlandse coureurs.

Veel Nederlanders, Verstappen blikvanger

Viervoudig Formule 1-wereldkampioen Verstappen is de absolute blikvanger van de 24-uursrace op het Duitse circuit in de Eifel. Oud-winnaars Jeroen Bleekemolen, Nicky Catsburg, Robin Frijns en Duncan Huisman doen dit jaar ook mee.

Van Red Bull naar Mercedes

Verstappen rijdt in de Formule 1 in een Red Bull, maar op de beruchte Nordschleife van de Nürburgring rijdt hij in een Mercedes- AMG in de GT3-klasse. Hij wisselt het stuur af met de Oostenrijker Lucas Auer, de Andorrees Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. De auto is wel gespoten in de kleuren van Verstappen, zodat de fans hem goed in beeld kunnen houden.

Coureur omgekomen tijdens kwalificaties

Tijdens de kwalificaties voor de race een paar weken geleden ging het gruwelijk mis op het beroemde circuit in Duitsland. Een coureur kwam om het leven bij een crash en zorgde natuurlijk voor een rode vlag. Een dag later werd er wel weer verder gereden, maar stonden Verstappen en zijn collega's wel stil bij het grote verlies.

49 auto's tegen elkaar

In de topklasse strijden 49 auto's tegen elkaar van diverse merken; naast Mercedes ook Ferrari, Aston Martin, Audi, BMW, Ford, Lamborghini, McLaren en Porsche. Andere Nederlanders die in de topklasse rijden zijn onder anderen Morris Schuring (Porsche 911 GT3), Thierry Vermeulen (Ferrari 296 GT3), Robin Frijns (BMW M4 GT3) en Nicky Catsburg (Lamborghini Huracan GT3).

Eerst terug in Formule 1

Voordat de 24 Uur van de Nürburgring begint half mei, keert Verstappen eerst terug in de Formule 1. Komend weekend wacht de GP van Miami nadat de F1 de hele maand april stillag. Vanwege de oorlog in Iran en omliggende landen als Israël, Palestina en Libanon besloot de organisatie de races in Bahrein en Saoedi-Arabië te annuleren.