De racewereld is geschokt van een schandalige diefstal die betrekking heeft tot Jules Bianchi, de tot op heden laatste Formule 1-coureur die overleed aan de gevolgen van een race-incident. Zijn vader deelde dinsdag namelijk een emotionele oproep. "We zijn afgelopen nacht beroofd."

Veel mensen reageren vol afschuw nadat Philippe Bianchi, de vader van Jules Bianchi, dinsdag via sociale media bekendgemaakt dat vandalen maar liefst negen karts van de familie hebben gestolen. Onder de gestolen wagens bevindt zich ook de laatste kart waarmee zijn overleden zoon racete voordat hij de overstap maakte naar de eenzitters.

Emotionele oproep

Philipp deelde dan ook een zeer emotionele boodschap op onder meer zijn Facebookpagina. "Beste vrienden, vandaag richt ik me tot mijn kartfamilie. Afgelopen nacht zijn we beroofd en hebben dieven negen chassis gestolen uit de JB17 Forever-serie", zo begon hij zijn boodschap.

"Erger nog, ze hebben de laatste kart van Jules gestolen, de KZ 125 ART GP, evenals de minikarts van mijn kleinzoon. Naast de financiële waarde van de machines, doet vooral de sentimentele waarde ons pijn. Als jullie karts met JB17 zien, neem dan alsjeblieft contact met me op. Alvast bedankt", zo besloot Philippe Bianchi het bericht.

Fatale crash

Zijn zoon racete in de Formule 1 van begin 2013 tot zijn zware crash in Japan in oktober 2014. Het was een zeer regenachtige dag op het circuit van Suzuka in Japen en de destijds 25-jarige Fransman raakte de controle over zijn bolide kwijt. Hierdoor botste Bianchi hard tegen een bergingstractor.

De coureur belande na de crash in een coma en uiteindelijk zou Bianchi nooit herstellen van de ernstige hoofdverwondingen die hij opliep. Hij overleed in de zomer van 2015. Ter ere van hem hebben de organisatoren van de Formule 1 het nummer 17 uit gebruik genomen.