Het is een ware hel om naast Max Verstappen te moeten presteren bij Red Bull Racing. Sergio Perez was de laatste coureur die het enigszins voor elkaar bokste. Menigeen sneuvelde in het stoeltje naast de Nederlander, zoals recentelijk Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Perez onthult hoe Red Bull er alles aan deed om hem naast Verstappen te houden.

De Mexicaanse coureur, die in 2026 bij het nieuwe team Cadillac terugkeert in de Formule 1, heeft in de podcast Cracks onthuld dat zijn voormalige team Red Bull een psycholoog voor hem had ingehuurd. Het bizarre prijskaartje? Maar liefst zo'n 7000 euro per uur. Dit opmerkelijke voorval speelde zich af kort na de start van het eerste seizoen van de Mexicaan bij de 'Bulls' in 2021. De reden was simpel: in zijn eerste races bij Red Bull behaalde Pérez niet de resultaten die men in Milton Keynes van hem verwachtte.

6000 pond voor één telefoontje

“Zodra ik bij Red Bull kwam, behaalde ik in de eerste races geen goede resultaten en ze vertelden me dat ik een psycholoog nodig had", zegt Perez in de Spaanstalige podcast. “Op een dag kwam ik in de fabriek en ze zeiden dat er een rekening van 6000 pond (zo'n 7000 euro, red.) van de psycholoog op mijn naam was binnengekomen. Ik zei dat ze die naar Helmut (topadviseur Helmut Marko, inmiddels gestopt, red.) moesten sturen, zodat hij die kon betalen. Maar het was 6000 pond voor één telefoontje.”

'Zo gingen we drie jaar door'

Helemaal serieus namen de twee het verplichte behandelen van een psycholoog niet. “Later vroeg Helmut hoe het was gegaan en ik antwoordde dat alles perfect was en in orde. En zo gingen we drie jaar door. Nadat ik door de psycholoog was ‘genezen’, begonnen de resultaten te komen, dus dat telefoontje heeft gewerkt,” verklaarde Pérez met een knipoog.

Team met Valtteri Bottas

De Mexicaan bracht in totaal vier jaar door bij Red Bull voordat hij eind 2024 afscheid nam van de 'Bulls'. Vorig seizoen was Pérez niet actief in de Formule 1, maar hij keert terug op de startgrid met het gloednieuwe Cadillac-team. Daar zal de Mexicaan een team vormen met een andere terugkerende coureur: Valtteri Bottas.