Max Verstappen ziet vanaf 2026 twee extra auto's aan de startgrid verschijnen. In het nieuwe seizoen kent de Formule 1 namelijk elf teams in plaats van tien. Met de komst van Cadillac gaat het kwalificatieformat er iets anders uit zien dat dat we de afgelopen tien jaar gewend zijn.

Er gaan volgend seizoen voor het eerst sinds 2016 weer 22 auto's over de circuits rijden in de Formule 1. De Amerikaanse renstal Cadillac wordt het elfde team met Sergio Pérez en Valtteri Bottas als coureurs. Deze uitbreiding betekent dat het kwalificatieformat een beetje op de schop gaat.

Nieuw kwalificatieformat

De organisatie van de Formule 1 maakte maandag de regulaties voor het nieuwe seizoen bekend. Daarin staat een lichte verandering in het kwalificatiehoofdstuk. Afgelopen jaren vielen er tijdens de eerste twee sessies van de kwalificatie (Q1 en Q2) telkens vijf rijders af. Vanaf 2026, wanneer er 22 coureurs deelnemen, vallen in de eerste twee sessies de zes rijders met de langzaamste tijd af.

Deze aantal afvallers in Q1 en Q2 gelden ook voor de eerste twee sessies van de sprintkwalificaties (SQ1 en SQ2). In het derde deel van de kwalificatie (Q3 en SQ3) strijden ook volgend jaar gewoon tien coureurs om pole position.

Evenveel tijd

Ondanks de grotere drukte op de baan blijft de tijd die de coureus krijgen in iedere sessie gelijk. In de reguliere kwalificatie is dat in Q1 achttien minuten, in Q2 vijftien minuten en in Q3 twaalf minuten. In de sprintkwalificaties hebben de rijders nog minder tijd om een goede ronde neer te zetten. In SQ1 twaalf minuten, in SQ2 tien minuten en in SQ3 slechts acht minuten.

Gevolgen nieuw format

De grotere groep coureurs op het circuit aan het begin van de kwalificatie heeft een aantal gevolgen. Uiteraard is het voor rijders uit kleinere teams moeilijker om Q2 en Q3 te bereiken. Verder kunnen de 22 coureurs op de baan in plaats van 20 ook gevolgen hebben voor toprijders als Verstappen. Op korte, krappe circuits zoals die van Monaco gaat het in het eerste deel van de kwalificatie moeilijker zijn om een ongestoord een rondje te kunnen rijden.