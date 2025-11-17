Rocco Coronel, de zoon van de Nederlandse ex-coureur Tom Coronel, heeft zijn debuut gemaakt in de Formule 4. De vijftienjarige coureur eindigde bij zijn eerste race zelfs direct op het podium. Daar was Coronel dan ook dolgelukkig mee.

Eind oktober bereikte Coronel de leeftijd van vijftien jaar en daarmee mag hij in de Formule 4 rijden. Dit weekend maakte de coureur van Red Bull Junior zijn debuut op het Spaanse kampioenschap in Barcelona. Coronel reed daar meerdere races en tijdens de tweede race eindigde hij zelfs op het podium. Het betekent nog niet dat de jonge coureur het hele jaar in de Formule 4 zal rijden. Dit weekend werd meer gezien als een testrit, waarbij Coronel kon wennen aan de auto en het niveau van de Formule 4. Het is niet bekend wanneer hij een volledig seizoen in de klasse zal rijden, maar de verwachting is volgend jaar.

'Dit had ik nooit gedroomd'

Coronel vertelde tegenover Motorsport.com dat hij zeer verrast was door zijn goede prestaties. " Het belangrijkste doel was om ervaring op te doen met het oog op volgend jaar. Dat het zó goed zou lopen en dat ik gelijk al met een beker naar huis mag gaan, had ik nooit durven dromen. Echt geweldig." Coronel kijkt in ieder geval met vertrouwen uit naar een mogelijk heel seizoen in de Formule 4.

Coronel vertelde dat hij van tevoren al met een veel lagere plek tevreden was geweest. " Ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik nu al op het podium zou staan. Van tevoren hadden we gezegd dat iets rond de tiende plaats al prachtig zou zijn, maar een beker is natuurlijk helemaal gaaf."

Tom Coronel