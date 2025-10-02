Rocco Coronel (14) droomt groot. De zoon van autocoureur Tom Coronel is een groot talent, haalt veel prijzen binnen in zijn leeftijdscategorie en streeft naar een F1-loopbaan. Maar dat gaat enorme investeringen vergen.

Coronel is te gast in de podcast Hendriks en Hendriks: Op bezoek bij, waarin ondernemers vertellen over hun problemen en opplossingen. De presentator vraagt aan Coronel, die onder meer mede-eigenaar is van een kartbaan in Huizen, hoe hij Rocco begeleidt en klaarstoomt.

10 miljoen euro

Coronel krijg de vraag hoe je een talent 'naar boven brengt'. Het ontnuchterende antwoord is: "Ten eerste door 10 miljoen euro aan de kant te leggen. Want zonder dat geld kom je er niet. Anders is het onmogelijk om er te komen. En hoeveel talent je ook hebt.. Er zijn tegenwoordig best veel zoontjes van mensen die succes hebben in het ondernemen en die het verdiend hebben. Dan mogen ze het daar ook aan uitgeven."

"Maar zonder sponsors kunnen wij het ook niet", legt Coronel uit. "Dit is waarom we altijd branding hebben op de race-auto's. En als we ons racepak en onze teamkleding aanhebben. En als dan een tv-show zegt dat ik neutrale kleding moet dragen, dan zeg ik dat ik niet kom. Ik kom hier namens racen en dit zijn mijn partners. "

Rocco Coronel

Rocco Coronel heeft een plek gekregen in het opleidingsteam van Red Bull Racing, de werkgever van F1-wereldkampioen Max Verstappen. Dit jaar racet de kleine Coronel in de Britse Ginetta Junior Championship. Cornel junior won al meerdere races en gaat aan de leiding in het kampioenschap. Landgenoot Felipe Reijs staat nu 18e.

In een eerder interview legde pa Coronel uit hoe hij zijn zoon coacht. Op de baan laat Coronel "de emotie van het vader-zijn weg". "Want dan gaat het mis", denkt hij. "Maar aan de andere kant ben ik kritischer op hem dan ik ooit op iemand ben geweest. Als mijn tips hem kunnen helpen om vijf honderdsten sneller te gaan, kan dat al het verschil zijn tussen winnen of verliezen."