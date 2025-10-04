Autocoureur Tom Coronel mag trots zijn op zijn zoon Rocco. De jonge coureur heeft de titel veroverd in het Ginetta Junior Championship. Hij wist liefst elf races te winnen en stond in negentien van de 22 races op het podium. 'Zo trots', schrijft Tom Coronel op LinkedIn.

Er staan nog twee races op de planning, maar Rocco is al verzekerd van de titel. Een vierde plaats op Donington Park b;eel genoeg om deze veilig te stellen. "Trots om te delen: Rocco Coronel is de Ginetta Junior Kampioen van 2025! Algemeen kampioen in zijn rookie kampioenschap, masterclass. Zo trots. Bedankt aan iedereen die betrokken was bij deze reis. Op naar de volgende stap", deelt een trotse vader Coronel op sociale media.

Loopbaan in de Formule 1

Het is niet de eerste prijs die de jonge Coronel verovert. De coureur timmert hard aan de weg binnen de autosport en sleept de ene na de andere prijs binnen. Rocco streeft dan ook naar eenzelfde loopbaan als landgenoot Max Verstappen in de Formule 1. In september 2024 tekende hij bij het juniorenteam van Red Bull. In hetzelfde jaar eindigde hij als derde in het FIA Karting World Championship in de OK-Juniorklasse.

De loopbaan in de Formule 1 die Rocco ambieert brengt flinke kosten met zich mee. Tom Coronel schoof deze week aan in de podcast Hendriks en Hendriks: Op bezoek bij, waarin ondernemers vertellen over hun problemen en oplossingen. "Ten eerste door 10 miljoen euro aan de kant te leggen", antwoordde hij toen hem gevraagd werd hoe je een 'talent naar boven brengt.'

'Anders is het onmogelijk'

"Zonder dat geld kom je er niet", ging Coronel verder. "Anders is het onmogelijk om er te komen. En hoeveel talent je ook hebt.. Er zijn tegenwoordig best veel zoontjes van mensen die succes hebben in het ondernemen en die het verdiend hebben. Dan mogen ze het daar ook aan uitgeven."

"Dit is waarom we altijd branding hebben op de race-auto's", legde Coronel uit. "En als we ons racepak en onze teamkleding aanhebben. En als dan een tv-show zegt dat ik neutrale kleding moet dragen, dan zeg ik dat ik niet kom. Ik kom hier namens racen en dit zijn mijn partners. "