Basketbalster Angel Reese twerkt op podium bij rapster Megan Thee Stallion

De Amerikaanse basketbalster Angel Reese werkt keihard aan haar status als influencer. De 22-jarige power forward van Chicago Sky duikt op bij mode-evenementen als het Met Gala en bij popconcerten. Bijvoorbeeld bij een show van Megan Thee Stallion.

Die Amerikaanse hiphopster staat bekend om haar zeer expliciete teksten en niet al te bedekkende kleding. Zo scoorde ze met Cardi B een hit met 'WAP' en wat dat betekent moet je zelf maar opzoeken. De rapster beperkt haar dansroutine op het podium in regel tot twerken, oftewel schudden met de kont. Reese stond op het podium bij Megan en deed gezellig mee.

Marca was onder de indruk van de moves van Reese en stelt dat ze door haar optreden zelfs 'de headliner' van de show werd. Ze was overigens niet de enige van haar team, dat uitkomt in de WNBA, dat present was bij het optreden. Ook Michaela Onyenwere, Isabelle Harrison, Diamond DeShields en Dana Evans waren van de partij. Eerder in het weekend was ze nog bij het Met Gala (zie foto).

Deze jongevrouw 'is going places', zoals ze in het Engels zeggen. Ze is ook bevriend met rapster Latto. Ze kreeg een plekje in de muziekvideo voor 'Put It On Da Floor Again', dat meer dan 100 miljoen keer is bekeken op YouTube. Bij het Met Gala was ze samen met Cardi B. En bij haar vorige team, LSU, was ze in het gezelschap van een basketbalster die ook naam maakt als rapster: Flau'jae Johnson.