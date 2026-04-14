De Nederlandse Basketball Bond (NBB) heeft het lidmaatschap van een een voormalig medewerker verscheurd. Volgens de NOS gaat het om de voormalig coach van de rolstoelbasketbalsters, Gertjan van der Linden. De NBB wil dat niet bevestigen.

Het besluit is genomen na het afronden van verschillende onderzoeken naar aanleiding van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie.

"Dit betekent dat "hij geen rol meer kan vervullen binnen het Nederlandse basketbal", aldus de bond in een persbericht. Onder leiding van Van der Linden veroverden de Nederlandse rolstoelbasketbalsters twee keer paralympisch goud (2021, 2024). Van der Linden is op dit moment bondscoach van de rolstoelbasketballers in Italië.

Meldingen van ongewenst gedrag

Eind 2024 ontving de NBB veertien meldingen over de betreffende oud-medewerker. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) startte daarop een tuchtrechtelijk onderzoek. Na afronding daarvan werd een contactverbod van vijf jaar opgelegd met zeven melders. Volgens het ISR is de maatregel erop gericht om de veiligheid van de sporters te herstellen. Tegelijkertijd heeft de NBB zelf ook een "onafhankelijk feitenonderzoek" uitgevoerd naar de aard van de meldingen. Dit onderzoek werd medio 2025 afgerond, aldus de NBB.

NBB-directeur Maarten Hoffer betreurt dat er in het verleden te lang onvoldoende zicht is geweest op wat er speelde. Ook zegt de NBB het veiligheidsbeleid te hebben versterkt met onder meer gedragscodes en verbeterde inzet van vertrouwenspersonen. "Het was een grote stap voor de betrokkenen om melding te maken van het grensoverschrijdende gedrag. Daarna volgden twee onderzoeken waar alle betrokkenen hun ervaringen hebben gedeeld", aldus Hoffer in een persbericht. "Ik wil nogmaals mijn waardering uiten voor de moed van deze vrouwen om zich uit te spreken."

De medewerker mocht dankzij een zogenoemde ordemaatregel vanwege de ernst en omvang van de meldingen vanaf eind 2024 al geen werkzaamheden meer verrichten binnen het Nederlandse basketbal.