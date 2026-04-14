De Nederlandse Basketball Bond zette dinsdag het lidmaatschap van een voormalig medewerker stop vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie. Volgens verschillende media gaat het om voormalig bondscoach van de rolstoelbasketbalsters, maar dat wil de bond niet bevestigen. Wel zijn er schokkende details over de zaak naar buiten gekomen.

De bond ontving eind 2024 veertien meldingen van enkele speelsters over grensoverschrijdend gedrag. Volgens de NOS en het AD zou voormalig bondscoach Gertjan van der L., die in 2021 en 2024 bondscoach was toen de rolstoelbasketbalsters goud wonnen op de Paralympische Spelen, degene zijn die zich daar schuldig aan heeft gemaakt.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) startte na de meldingen een tuchtrechtelijk onderzoek en na afronding daarvan is er een contactverbod van vijf jaar opgelegd met zeven van de melders. Daarnaast deed ook de basketbalbond een onderzoek en daarna is besloten dat het lidmaatschap van de bond wordt beëindigd.

Schokkende details

Een open brief van de speelsters is dinsdag gepubliceerd in het AD en daar komen enkele schokkende details naar voren. Zij zijn allereerst blij met de maatregelen die er nu zijn genomen. "Dat betekent veel voor ons, omdat we niet willen dat hij sporters ooit nog kan manipuleren zoals hij met ons heeft gedaan."

De speelsters zeggen dat de medewerker in individuele contacten steeds verder ging. " Hij zei in individuele WhatsApp-berichten hoe ver het contact met teamgenoten ging, wat zij wél deden op seksueel gebied. (Ook als dat niet waar was.) Hij koppelde dat – onder het mom van ‘wederzijds vertrouwen’ - aan hun plaats in het team en de selectie voor toernooien."

Zij kregen het idee dat ze steeds verder verstrikt raakten in zijn web en dat had mede te maken doordat ze financieel van hem afhankelijk waren. "Ook weet je dat hij een beslisssende stem heeft bij het bepalen wie een A-status krijgt en het daarbij behorende inkomen. Hij zegt dat hij je kapot zal maken als je zijn vertrouwen beschaamt."

Speelsters vertrouwden niemand meer

De speelsters raakten daardoor ook geïsoleerd van hun teamgenoten en vertrouwden niemand meer binnen de ploeg. Ondanks die problemen bleven ze echter goede resultaten boeken en daardoor nam volgens de basketbalsters de buitenwereld aan dat het allemaal wel goed zat binnen het team.

Hoewel de problemen al lange tijd speelden, duurde het lang voordat er iets over naar buiten kwam. " Het heeft heel lang geduurd voordat we onze individuele ervaringen met elkaar durfden te bespreken. Dat klinkt misschien raar, maar we zijn zo lang tegen elkaar opgezet en van elkaar geïsoleerd, dat we niemand meer vertrouwden. "

'Dit mag nooit meer gebeuren'

Toen de medewerker een andere belangrijke functie binnen de bond kreeg, besloten ze dat het genoeg was. Ze wilden voorkomen dat de nieuwe lichting ook te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. De speelsters sluiten de brief dan ook af met een duidelijke boodschap: "Wat in ons team is ontstaan, mag nooit meer gebeuren."