San Antonio Spurs, met de jongste startende formatie ooit in de NBA Conference Finals en een Victor Wembanyama in bloedvorm, heeft voor een spectaculaire verrassing gezorgd. Ze versloegen titelverdediger Oklahoma City Thunder met 122-115 in het eerste duel van de finale in het westen. Dat gebeurde na een zinderende wedstrijd die twee verlengingen nodig had.

De Western Conference Finals van dit seizoen brachten Oklahoma City Thunder, de kampioen van 2025 en topfavoriet voor de titel in 2026, en San Antonio Spurs tegenover elkaar. Over de Spurs wordt gezegd dat ze de NBA de komende jaren zullen domineren, aan de hand van het Franse fenomeen Wembanyama (2,24 meter).

Absurde statistieken Victor Wenbanyama

In het reguliere seizoen was San Antonio drie van de vier keer OKC de baas. Voorafgaand aan de wedstrijd ontving Shai Gilgeous-Alexander de trofee voor meest waardevolle speler van de NBA. Toch was het niet de Canadees die voor een indrukwekkend optreden zorgde, maar Wembanyama. Gilgeous-Alexander kwam 'maar' tot 24 punten.

Aan de andere kant verzamelde Wembanyama, 22 jaar oud, 41 punten, 24 rebounds, 3 assists en 3 blocks. Het was het hoogste aantal punten en rebounds voor hem ooit in een play-offwedstrijd. Het leverde complimenten op van NBA-icoon Magic Johnson. Toch roemde de boomlange speler het team na afloop. "Een geweldige inspanning van iedereen", noemde de Fransman het na de wedstrijd bij ESPN.

What a game! What a game! What a performance! What a performance! The San Antonio Spurs’s Victor Wembanyama put on an incredible show tonight finishing with 41 points and 24 rebounds. Wembanyama’s performance was so special because he did it from everywhere on the basketball… — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 19, 2026

Jongste opstelling in Conference Finals

Wat de overwinning helemaal bijzonder maakte, is dat trainer Mitch Johnson de jongst startende formatie in de geschiedenis van de NBA Conference Finals opstelde. Hij koos naast Wembanyama voor Dylan Harper, Stephon Castle, Devin Vassell en Julian Champagnie. Zij zijn samen gemiddeld 22 jaar en 346 dagen.

De volgende wedstrijd in de serie wordt woensdagnacht om 03:30 uur gespeeld, wederom in Oklahoma City. In de Eastern Conference Finals neemt New York Knicks het op tegen Cleveland Cavaliers.

