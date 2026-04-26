Een jaar lang vormde basketballer Klay Thompson van Dallas Mavericks een glamourkoppel met rapper Megan Thee Stallion. Maar zo liefdevol als het leek, was het allemaal niet. In een explosieve Instagram-post haalt de rapper flink uit naar de NBA-ster.

De twee waren sinds de zomer van 2025 een van de meest besproken "power couples" in Amerika. Ze werden voor het eerst sqamen gezien op de rode loper van het Pete & Thomas Foundation Gala in New York. Daarna leek het allemaal rozengeur en maneschijn, als we de posts op Instagram mochten geloven. Het stel vierde samen Thanksgiving, waarbij Megan zelfs voor de familie van Thompson kookte.

In februari vierden ze nog Thompsons verjaardag, wat ze liefkozend betitelden als Klay Day. De rapper zei ooit nog dat de relatie haar "leven had gebeterd", maar inmiddels lijkt de liefde helemaal over. Nu gooit ze hem voor haar 33 miljoen volgers op Instagram voor de bus.

Explosieve post

De drievoudige Grammy-winnares schrijft in haar story: "Hij is vreemdgegaan, heeft me voorgesteld aan zijn hele familie alsof we al samenwoonden. En dan krijgt hij koudwatervrees. Ik heb hem gesteund tijdens al zijn vreselijke stemmingswisselingen en gedrag tijdens het basketbalseizoen, en nu weet hij niet eens of hij monogaam kan zijn?"

Megan Thee Stallion seemingly accuses Klay Thompson of cheating in new Instagram story:



“Cheating, had me around your whole family playing house...

got “cold feet”

Holding you down through all your HORRIBLE mood swings and treatment towards me during your basketball season now… pic.twitter.com/FWw5FaAbJf — Pop Base (@PopBase) April 25, 2026

Monogaam betekent een relatie hebben met slechts één partner, ofwel met andere woorden: trouw zijn. Ze trekt dit publiekelijk in twijfel. Tot slot trekt ze een duidelijke grens: "Ik heb hier echt even rust van nodig. Dag allemaal."

Historisch slecht seizoen

Thompson gold jarenlang als een van de beste basketballers in de NBA. Met Stephen Curry vormde hij een gevaarlijk duo bij Golden State Warriors. De vijfvoudig All-Star werd liefst vier keer kampioen van de beste basketbalcompetitie ter wereld. Thompson was als hij het op zijn heupen had bijzonder succesvol van achter de driepuntlijn.

Hij had pech met een zware knie- en achillespeesblessure die hem twee seizoenen liet missen. In 2024 ging hij naar Dallas Mavericks. Waar Thompson daar in zijn eerste jaar nog starter was, kwam hij dit seizoen steeds vaker van de bank. Hij schoot ook maar 38,3 procent van achter de driepuntlijn en Dallas maakte geen kans op de play-offs.