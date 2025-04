'Batman' en 'Robin' stelen de show voor Golden State Warriors in play-in NBA, grote rol voor Nederlander

Golden State Warriors heeft Memphis Grizzlies met 121-116 verslagen in de play-in van de NBA, waarmee ze zich plaatsen voor de playoffs. Daarin treffen ze Houston Rockets in de eerste ronde van de Western Conference. Er was een lekkere rol weggelegd voor de Nederlander Quinten Post.

De 25-jarige Amsterdammer droeg met 11 punten en vijf rebounds bij aan de zege op Memphis Grizzlies. Stephen Curry de sterspeler van Golden State Warriors, was goed voor 37 punten. Golden State Warriors werd de afgelopen tien jaar viermaal kampioen, maar plaatste zich vorig seizoen niet voor de play-offs. Post maakte eind december zijn debuut in de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld. Hij begint vaak op de bank en kreeg tegen Memphis Grizzlies bijna 22 minuten speeltijd.

De transfer van Jimmy Butler naar Golden State Warriors bleek dit seizoen de gouden zet voor de Californische ploeg. Na de komst van de Amerikaanse sterspeler kende het team van Steve Kerr een uitstekende periode, maar het einde van het reguliere seizoen viel tegen.

Jimmy Butler

De Warriors zakten naar de zevende plaats en moesten het in de play-in opnemen tegen Memphis Grizzlies. De geruststellende factor was dat Butler, naast zijn solide prestaties tijdens het seizoen, bekend staat om zijn uitzonderlijke spel in de knock-outfase. Zijn bijnaam luidt niet voor niets 'Playoff Jimmy'.

Cruciale punten Steph Curry

De 35-jarige veteraan begon de wedstrijd tegen de Grizzlies furieus. Butler scoorde 10 punten in het eerste kwart en had er bij de rust al 21 op zijn naam staan. De Warriors leidden met 67-55. Na de rust gaf Ja Morant, de veelbesproken sterspeler van de Grizzlies, het startsein voor een comeback. Het slot van de wedstrijd was bijzonder spannend. De ploeg van de Finse coach Tuomas Iisalo gaf alles, maar Steph Curry nam het heft in handen en scoorde op cruciale momenten.

In de laatste seconden profiteerden de Warriors van een enorme blunder van de Grizzlies en wonnen met 121-116. Daarmee verzekerden ze zich van een plek in de playoffs, waar ze Houston Rockets treffen, de nummer twee van het reguliere seizoen.

Totale punten

Jimmy Butler eindigde met 38 punten, 7 rebounds en 6 assists, terwijl Steph Curry 37 punten, 8 rebounds en 4 assists noteerde. Na afloop vergeleek de sterspeler, die overkwam van Miami Heat, Curry met Batman en zichzelf met Robin, de trouwe sidekick van de beroemde superheld. Aan de andere kant scoorde Desmond Bane 30 punten, pakte 6 rebounds en gaf 4 assists. Ja Morant kwam tot 22 punten en Zach Edey noteerde 14 punten en 17 rebounds.

Memphis krijgt nog een kans

Memphis Grizzlies krijgt nog een kans op de playoffs, mits ze winnen van de winnaar van de wedstrijd tussen Sacramento Kings en Dallas Mavericks. In de Eastern Conference won Orlando Magic overtuigend van Atlanta Hawks (120-95) en plaatste zich voor de playoffs. De Hawks nemen het op tegen Chicago Bulls of Miami Heat voor een plek in de kwartfinales.