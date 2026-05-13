Ex-topbasketballer Jason Collins is op 47-jarige leeftijd overleden. De NBA-speler was een grote inspiratiebron in de sportwereld en kwam openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. "Hij heeft het leven van veel mensen op onverwachte manieren veranderd."

De NBA rouwt om het verlies van Collins. De voormalige profbasketballer is op 47-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor, meldt zijn familie. Collins kreeg tijdens zijn actieve carrière veel aandacht toen hij in 2013 als eerste speler in de Noord-Amerikaanse competitie openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

Hij werd vervolgens gesteund en toegesproken door voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama. Hij zette zich in voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. "Niet alleen toleratntie, maar erkenning dat ze volledig onderdeel zijn van de Amerikaanse familie."

"Gezien het belang van sport in onze samenleving is het belangrijk dat een individu die uitblonk in het hoogste niveau van een van de grootste sporten om te staan voor wie je bent en daar trots op te zijn", aldus Obama destijds.

Ziekte

Collins maakte zijn ziekte afgelopen november openbaar. Hij onderging vervolgens een experimentele therapie in Singapore, die tijdelijk verlichting bracht. De kanker keerde echter terug.

Inspiratie

"Jason heeft het leven van veel mensen op onverwachte manieren veranderd en was een inspiratie voor iedereen die hem kende, evenals voor degenen die hem van afstand bewonderden", aldus de familie.

Ook zijn voormalig zaakwaarnemer Arn Tellem gaf een emotioneel statement. "Jasons nalatenschap is een baken voor tolerantie, waardigheid, respect, inclusiviteit, compassie en begrip", zijn zijn mooie woorden. "Hij heeft de wereld beter achtergelaten."

Collins speelde tussen 2001 en 2014 in de NBA. Hij begon zijn carrière bij de toenmalige New Jersey Nets en keerde aan het einde van zijn loopbaan terug bij die club.

