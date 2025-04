Bizar nieuws uit Amerika: basketballende zoon van beroemde NBA-speler in coma na zwaar ongeluk

Elijah Arenas, zoon van voormalig NBA-basketballer Gilbert Arenas, is betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval. Nadat de auto waarin hij reed vlam vatte, is hij opgenomen in het ziekenhuis en ligt momenteel in coma.

Elijah Arenas, basketballer van de University of Southern California (USC) en geboren in 2007, was betrokken bij een eenzijdig ongeval. Volgens de politie van Los Angeles gebeurde het ongeluk iets voor 04:55 uur in Reseda, San Fernando Valley.

De brandweer van Los Angeles meldt dat een Tesla Cybertruck tegen een boom/brandkraan is gereden, waarna er brand uitbrak. De hulpdiensten hebben de betrokken persoon niet geïdentificeerd, maar verklaarden dat de 18-jarige bestuurder uit het voertuig gehaald was en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Door de grote hoeveelheid rook die hij had ingeademd, moesten artsen hem in een kunstmatige coma brengen.

Stabiele toestand

De politie van Los Angeles meldde donderdag dat Arenas in stabiele toestand verkeert. Bronnen vertelden ESPN dat de eerste tests geen botbreuken aan het licht brachten.

Arenas, de zoon van voormalig NBA-ster Gilbert Arenas, wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie. Hij speelt voor Chatsworth High School in Los Angeles, waarmee hij dit jaar de finale van het staatskampioenschap divisie II haalde. Daarmee werd hij de eerste high school-basketballer in Los Angeles die 3.000 punten in zijn carrière scoorde.

Arenas heeft tot nu toe aanbiedingen van de University of Arizona en de University of Louisville afgewezen.