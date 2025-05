Dit is Quinten Post: verliefde NBA-sensatie overwon faalangst en verdient nu miljoenen aan zijde van basketballegende

'We' hebben weer een succesverhaal in de NBA. De Nederlandse basketballer Quinten Post werd deze zomer gekozen door het sterrenteam Golden State Warriors van onder anderen Stephen Curry. Daar debuteert hij in zijn eerste seizoen al meteen in de play-offs, maar wat weten we eigenlijk van de 24-jarige Nederlandse basketbalhoop?

De droom van Post begon in onze hoofdstad. Als jonkie startte hij zijn basketballer bij Apollo Amsterdam. Daar groeide hij, letterlijk, door in verschillende jeugdteams. Als tiener maakte Post veel indruk in Amsterdam en dat wekte de interesse bij veel buitenlandse clubs. Zijn keuze viel uiteindelijk op de Verenigde Staten. Hij verkaste naar de andere kant van de wereld om college-basketball te spelen.

'Een beetje laf'

En dat was bijna tien jaar geleden ondenkbaar. Toen was Post - speler van Oranje onder 15 van Nederland - zelfs even gestopt. De reden was glashelder, zo verklaarde tegen het Algemeen Dagblad. "De momenten met het Nederlands team waren zaterdag én zondag heel de dag en dat wilde ik gewoon niet meer. Ik vond het stom en ik was eigenlijk niet goed genoeg." En daar kwam nog iets bij. "Ik had faalangst en ik stopte gewoon toen ik voelde dat ik niet de beste was. Dat was een beetje laf van me."

In die periode was Post, mede door de scheiding van zijn ouders, niet gelukkig. Zijn vader speelde uiteindelijk een grote rol in de terugkeer van Post. Samen smeden ze een plan om de ultieme droom van hem en zijn vader te verwezenlijken: het halen van de NBA. Dat lukte in 2024, jaren nadat Post tijdelijk stopte. Na periodes bij Mississippi State en Boston College werd hij gedraft door Golden State Warrios.

Flinke salarisverhoging

Dat gebeurde afgelopen zomer en nog nét in 2024 was zijn debuut in de NBA daar. Op 27 december maakte hij zijn eerste minuten in het sterrenteam van coach Steve Kerr. Hij werd na Hank Beenders, Swen Nater, Rik Smits, Geert Hammink, Francisco Elson, Dan Gadzuric en Malevy Leons de achtste Nederlander in de NBA. De laatste weken krijgt Post steeds meer speeltijd en weet hij met puike statistieken de aandacht op zich te richten. Dat leverde hem onlangs een fikse salarisverhoging op waardoor hij miljoenen gaat verdienen.

Debuut in play-offs

Uiteindelijk eindigde als zevende in de reguliere competitie in de Western Conference. Dat betekende play-ins voor Post en de Warriors. Een overwinning op Memphis Grizzlies bracht ze definitief in de play-offs. In de eerste serie werd afgerekend in een thriller met Houston Rockets (4-3). Momenteel is Golden State in de halve finales van het westen in strijd verwikkeld met Minnesota Timberwolves.

Geliefde uit Puerto Rico

Wie de stormachtige ontwikkeling van de Amsterdammer van dichtbij meemaakt, is zijn geliefde. Sinds april 2023 heeft Post een relatie met Marice Aguiar. Zij komt uit Puerto Rico en verschijnt veelvuldig aan de zijde van haar vriend. Tijdens de draft stond ze haar vriend bij en vielen ze hem in de armen nadat duidelijk werd dat de Warrios de Nederlander kozen.

Met steeds betere statistieken en zelfs complimenten van de vedette Curry gloort er een prachtige periode voor de Nederlander. En daar had Post, toen hij als jong talent even besloot te stoppen, nooit van durven dromen.