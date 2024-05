Europees kampioen Nederland ontbreekt bij 3x3-basketbal op Olympische Spelen

De Nederlandse 3x3-vrouwen zijn er komende zomer niet bij op de Olympische Spelen. Opvallend, want Oranje is de Europees kampioen. Bij het laatste kwalificatietoernooi lukten het Noortje Driessen, Zoë Slagter, Loyce Bettonvil en Janis Boonstra ook niet om zich te plaatsen.

Bij de eerste twee kwalificatiepogingen in Hongkong en het Japanse Utsunomiya ging het mis voor Europees kampioen Nederland. In Hongarije was de laatste kans om deelname aan de Olympische Spelen veilig te stellen. Maar ook dit keer lukte het niet.

Route naar Spelen

De basketbalvrouwen wonnen hun derde groepswedstrijd wel met 21-18 van Israël, nadat ze een groot deel van de wedstrijd op achterstand hadden gestaan. De wedstrijd tussen Italië en Hongarije eindigde daarna in een 19-18 zege voor Italië. Nederland had eerder gewonnen van Italië en verloren van Hongarije.

In de groep eindigt Hongarije op punten als eerste voor Italië en Nederland. De Italianen hebben meer punten gescoord en zijn daarom een ronde verder en Oranje niet. De beste drie landen van het OKT kwalificeren zich voor de Olympische Spelen. De Nederlandse mannen hebben zich wel geplaatst.

Europees kampioen

In september 2023 werd Nederland Europees kampioen in Israël. Destijds was Oranje met 21-18 te sterk in de finale voor Spanje, waardoor er geschiedenis werd geschreven. Het was het eerste goud voor een seniorenploeg van Nederland.