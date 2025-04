Meesterbrein achter spraakmakende transfer van superster gaat diep door het stof: 'Dat wist ik niet'

Nico Harrison, algemeen manager van de Mavericks, heeft tijdens een persconferentie op maandag in Dallas voor het eerst openlijk erkend dat hij de impact van de controversiële Luka Doncic-trade heeft onderschat. De Sloveense ster vertrok in een spraakmakende deal naar de Los Angeles Lakers, waar Anthony Davis de omgekeerde weg bewandelde. De beslissing leidde tot woede onder de aanhang van de 'Mavs'.

"Ik wist dat Luka Doncic belangrijk was voor onze fans, maar ik wist niet precies hóe belangrijk", gaf Harrison toe tegenover de aanwezige media. De uitlating, gemeld door onder meer ESPN, leidde tot hernieuwde frustratie onder supporters die het vertrek van hun sterspeler nooit hebben kunnen verteren.

Na storm van kritiek blijft er geloof in succes

De manager verdedigde zijn besluit destijds met een beroep op sportieve ambities. "Onze visie is dat als je Kyrie (Irving), Klay (Thompson), PJ (Washington), Anthony Davis en Lively op het veld hebt staan, dat een kampioensteam is dat op het hoogste niveau kan winnen. Dat zou een deel van de woede hebben weggenomen. Helaas is dat niet gelukt, dus we moeten doorgaan."

"We moeten gewoon weer fit worden", vervolgde Harrison. "Ik denk dat het team dat we hebben, de titel kan winnen. We verwachten dat Kyrie er volgend seizoen weer bij is, na zijn blessure. En we geloven dat we dan om de titel mee zullen doen."

Onrust bij Mavericks: wantrouwen richting top groeit

Volgens Harrison mogen de vele blessures niet als maatstaf worden genomen voor zijn functioneren. "Ik denk dat ik hier goed werk heb geleverd. Ik denk niet dat ik beoordeeld kan worden op de blessures van dit jaar. Ik denk dat ik beoordeeld moet worden op het totaalplaatje", aldus de 52-jarige, geciteerd door The Athletic.

Slechts enkele uren voor de persconferentie publiceerde ESPN-journalist Tim MacMahon een artikel waarin hij de dieperliggende problemen binnen de organisatie van de Mavs beschreef. Volgens zijn bronnen is er sprake van groeiende onvrede onder spelers en staf, met name over de koers van het management en het gebrek aan een duidelijke langetermijnvisie. Die kritiek wordt zowel intern als extern steeds luider, zeker nu de sportieve resultaten uitblijven.

Lakers-fans juichen, Dallas-fans blijven boos

Ondertussen floreert Doncic bij de Lakers. In zijn eerste seizoen in Los Angeles noteert hij indrukwekkende cijfers: gemiddeld 28,2 punten, 8,1 rebounds en 7,5 assists per wedstrijd. In zijn debuut in de play-offs voor de Lakers scoorde hij 37 punten, al kon hij daarmee een nederlaag tegen de Timberwolves niet voorkomen. Desondanks wordt hij in LA op handen gedragen.

Bij zijn terugkeer in Dallas eerder dit seizoen werd Doncic hartelijk onthaald door het thuispubliek. De fans lieten duidelijk merken dat hun loyaliteit niet verdwenen is: "Fire Nico!", klonk het luid vanaf de tribunes. De relatie tussen Doncic en de stad Dallas lijkt sterker dan ooit, terwijl de positie van Harrison onder druk blijft staan. "Sommige beslissingen zijn impopulair", erkende hij. "Deze is dat zeker. Maar het is mijn taak om te doen wat ik denk dat het beste is voor deze organisatie."