Het aantal Nederlanders in de NBA loopt weer terug. De 25-jarige Jesse Edwards verlaat Minnesota Timberwolves voor een avontuur in Australië. "Ik wilde ergens voor de prijzen spelen."

Edwards verruilt de Timberwolves voor Melbourne United, zesvoudig kampioen van Australië. De 2.13 meter lange Nederlander speelde twee duels voor Minnesota in de NBA. Edwards had een two-way contract bij de club, wat betekende dat hij zowel voor de hoofdmacht als het opleidingsteam Iowa Wolves kon spelen.

Edwards maakte dan ook de meeste minuten in de G-League, het niveau onder de NBA. In de Amerikaanse topcompetitie kwam de center tot vijf minuten, over twee duels. Scoren deed hij niet, wel gaf hij één assist en had hij twee persoonlijke fouten.

Nieuw avontuur

"Ik wilde ergens op hoog niveau en voor de prijzen spelen. De meeste spelers willen in hun carrière uitkomen voor een sterk team, met een staf en een fanbase om zich heen die echt willen winnen. En dat is precies wat United heeft", reageert Edwards op de website van zijn nieuwe club.

Edwards is nu nog met Oranje actief voor de WK-kwalificatie. Woensdag volgt een uitduel met Oostenrijk. Over een goede week start de voorbereiding van de Australische basketbalcompetitie (NBL). Edwards' nieuwe team werd in 2021 voor het laatst kampioen.

Trouwplannen

Onlangs sprak Edwards uitgebreid met Helden Magazine. Daarin deed hij uit de doeken hoe hij zijn aanstaande vrouw ontmoette. Hij leerde haar kennen toen hij van Florida naar New York vertrok om te basketballen voor het college-team van Syracuse. Op die universiteit zaten meer Nederlandse studenten. Zijn vriendin was daar ook om haar studie te combineren met hockey. "We besloten een keer met z’n allen te gaan chillen en toen sloeg de vonk over tussen mij en mijn verloofde."

Zijn aanstaande vrouw volgt een rechtenstudie in Nederland, die ze hoopt af te maken. Vervolgens voegt ze zich bij Edwards, die dus een wereldreis maakt van de VS naar Australië. "Zij leeft een vrij normaal leven voor iemand van onze leeftijd, en dat helpt mij ook om nog een beetje het normale leven te leiden van een normale twintiger."