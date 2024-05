NBA-ster LaMelo Ball laat 18 uur en door 6 verschillende artiesten aan immense tattoo werken

LaMelo Ball heeft een nieuwe tattoo. Die deelde de basketballer vol trots op Instagram. Ball heeft er wel even op moeten wachten, hij moest namelijk achttien uur lang zijn geduld bewaren en zag er zes verschillende tattoo-artiesten aan werken. Het resultaat mag er zijn.

Op de achterkant van Ball zijn onder meer een ruimteschip en alien te zien. Ook staat er de tekst 'Rare One', oftewel 'Zeldzame' getatoeëerd. Het was zo'n enorme klus dat er zelfs tattoo-artiesten mee bezig waren. Er is letterlijk geen plekje meer over op de rug van Ball, die ook gelijk de achterkant van zijn armen mee liet pakken.

De basketballer van Charlotte Hornets had al enkele tattoo's, maar die waren niet zo groot als de nieuwste. Ball had ook wel de tijd, aangezien hij zich met zijn ploeg niet plaatste voor de play-offs van de NBA. De Hornets eindigden teleurstellend op een dertiende plek met slechts 21 overwinningen en 61 nederlagen.

Blessure Ball

Het slechte seizoen van de Hornets kwam deels door een enkelblessure van Ball. Hij blesseerde zich eind januari en speelde de rest van het seizoen niet meer. Ball was juist bezig aan zijn beste jaar sinds hij in 2020 gedraft werd door Charlotte. Hij scoorde gemiddeld 23,9 punten per wedstrijd, pakte 5,1 rebounds en gaf 8,0 assists.