Zoon LeBron James (20) doorbreekt stilte over kritiek met hartverscheurende bekentenis

Bronny James is een van de meest besproken spelers in de NBA, terwijl hij niets meer dan een rotatiespeler is bij Los Angeles Lakers. Veel journalisten en fans vinden dat hij alleen maar in de competitie zit vanwege zijn vader LeBron James. Die kritiek heeft ook de 20-jarige Bronny bereikt.

James Jr. werd als 55ste gedraft vorig jaar. Veel kenners beweerden dat de jongeling nog helemaal niets te zoeken had in de NBA, omdat hij mede door hartproblemen weinig ervaring had opgedaan op college. In zijn eerste maanden wisselt Bronny de bank van het grote LA Lakers af met spelen voor het opleidingsteam South Bay Lakers.

Dat laatste zorgt ervoor dat Bronny flinke stappen maakt, zo merkt hij zelf. Hij scoort in de G League gemiddeld 20,6 punten, pakt 4,9 rebounds en geeft 5,3 assists. "Door alleen al die cijfers te zien en mezelf op film te zien, geloofde ik meer in mezelf, en dat gaf mijn zelfvertrouwen een boost", zegt Bronny in The Athletic.

Eind januari bleef Bronny zonder punten in de NBA. Een gerenommeerde journalist zei toen: "Ik smeek LeBron James als vader: stop hiermee. We weten allemaal dat hij in de NBA zit vanwege zijn vader." De 40-jarige vedette confronteerde Stephen A. Smith met die woorden toen hij in Los Angeles was.

Damn LeBron stepped to Stephen A Smith👀👀👀 pic.twitter.com/ZJIDcPU4dL — LegendOfWinning (@LegendOfWinning) March 7, 2025

Kritiek laat hem niet koud

Alle kritiek krijgt Bronny ook allemaal mee. "Mijn eerste gedachte over alles is dat ik altijd probeer het gewoon door het ene oor erin te laten en het door het andere oor eruit, mijn hoofd omlaag te houden en elke dag positief naar mijn werk te gaan", aldus de jongeling.

"Soms geeft het me een energie. Ik zie alles wat mensen zeggen en mensen denken dat ik een f*cking robot ben zonder gevoelens of emoties", is hij eerlijk. "Ik gebruik het als brandstof om iedere dag wakker te worden, mijn extra werk te doen en beter te worden."

Career night

Het openhartige interview kwam online daags voor Bronny's career night, oftewel zijn beste wedstrijd ooit in de NBA. Bij afwezigheid van zijn vader, sterspeler Luka Doncic en Austin Reaves nam hij de touwtjes in handen. Bronny scoorde 17 punten, pakte 3 rebounds en gaf 5 assists.

De Lakers verloren wel ruim met 89-118 van het Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo.