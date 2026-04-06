De familie Wennemars is de laatste tijd vrijwel dagelijks in het nieuws. Of het nou gaat om de sportieve prestaties van zoon Joep, de scherpe analyse van vader Erben of de strapatsen van jongste zoon Niels, er is altijd wel iets te doen rond de familie. Tweede Paasdag is dit jaar een extra bijzondere dag, want er valt iets speciaals te vieren.

Sinds de Olympische Spelen in Milaan weet iedereen weer hoe het gaat met de familie Wennemars. Vader Erben was aanwezig als analist, en zag hoe oudste zoon Joep een verschrikkelijk moment beleefde. Sinds de Winterspelen zien we Erben vrijwel wekelijks aanschuiven bij diverse talkshows. Maar met Pasen heeft de familie, tussen het zoeken van paaseieren door, iets anders te vieren.

Dubbel feest

De jongste Wennemars-telg Niels heeft namelijk twee redenen om zich lekker uit te leven met Pasen. Hij viert maandag namelijk zijn 21ste verjaardag. En vader Erben Wennemars zou zichzelf niet zijn als hij geen ontroerende post op sociale media plaatst ter ere aan zijn jongste zoon. Dat deed hij dan dus ook.

Trotse Erben

"Niels Wennemars vandaag 21 jaar en vastberaden om zijn eigen pad te volgen!", schrijft Erben onder het bericht dat hij deelt. De collage bevat een hele rits aan foto's uit de loop der jaren. Onder meer van de verschillende sportwedstrijden waar vader en zoon aan hebben deelgenomen. Verder ook een walk down memory lane van een kleine Niels met grote broer Joep. Natuurlijk kan ook moeder Renate niet ontbreken. In vogelvlucht neemt Wennemars zijn volgers mee door het leven van zijn jongste zoon.

De Instagram-post leidt tot veel lieve reacties van fans die doorhebben hoe trots de 50-jarige Wennemars wel niet is op zijn zoon. Ook vragen zij zich hardop af of Niels alles wat hij uitspookt wellicht heeft van zijn, eveneens eigenwijze, vader. Meervoudig olympisch kampioene Marianne Timmer feliciteert de twee ook van harte.

Niels de influencer

De jongste Wennemars is inmiddels hard aan de weg aan het timmeren als influencer. Onlangs kwam hij nog hard ten val tijdens een wintersport, waarna hij per helikopter werd afgevoerd. Vervolgens begon Niels enkele dagen later alsnog doodleuk aan een nieuwe reis. Ditmaal was Vietnam de bestemming. Inmiddels is hij daarvan weer teruggekeerd en heeft hij alle tijd om zijn 21ste verjaardag met vrienden en familie te vieren. Of broer Joep er ook bij is, is nog maar de vraag. Hij deelde op maandag in Parijs te zijn.