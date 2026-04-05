De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle op zondagmiddag werd ontsierd door het gedrag van de uitsupporters uit Zwolle. Erben Wennemars, die PEC een warm hart toedraagt, baalt ontzettend van de ongeregeldheden.

De derby in stadion De Adelaarshorst was op eerste paasdag helemaal uitverkocht. In het uitvak zaten alleen een paar PEC-supporters met bedekte gezichten. Ze hadden blauwe doekjes voor hun mond, terwijl dat niet was toegestaan volgens de afspraken tussen de clubs. Daarom kon de scheidsrechter nog niet het eerste fluitsignaal geven.

Aanvoerder Ryan Thomas van PEC Zwolle liep naar het supportersvak toe. Maar ook na een gesprek tussen de spelers en de fans bleven de gezichten bedekt. Daarna greep ook de clubleiding in. Technisch directeur Gerry Hamstra stond druk te bellen.

Vuurwerk

Spelers en directie van PEC Zwolle verlieten daarna het veld. Daarna meldde ESPN dat de supporters het uitvak zullen verlaten, waarna ze hun gezichtsbedekking afdoen. Pas dan zou worden beslist of en hoe laat de wedstrijd gaat beginnen. Maar het liep anders: er werden fakkels gegooid vanuit het uitvak en er ging knalvuurwerk af.

De stadionspeaker riep daarna de mensen in het uitvak op om het stadion te verlaten. Aan die oproep wordt geen gehoor gegeven. Uiteindelijk werd de wedstrijd rond 13.50 uur dan eindelijk afgetrapt, zo'n kleine twee uur na de oorspronkelijke starttijd.

Wennemars baalt

Wennemars kreeg het allemaal mee, een baalt er als een stekker van. In de talkshow RTL Tonight op zondagavond legt hij uit waarom. "Ik vind het heel jammer. Want er is heel veel om te doen geweest. Er mochten eerst maar 300 supporters mee. Uiteindelijk mochten er toch meer uitsupporters mee naar Deventer. Burgemeesters hebben overlegd. De clubs hebben overleg gehad. De supportersverenigingen hebben overleg gehad. Er zijn afspraken gemaakt, en dan gebeurt het toch. Ik snap het gewoon niet."

Wennemars vervolgde: "Want als je nu ook kijkt: Joost Broerse, de algemeen directeur, Gerry Hamstra, de technisch directeur, en ook Ryan Thomas gaan dan praten met ‘onze’ supporters. Allemaal energie die je eigenlijk op het veld moet leggen."

Oorwassing

En Wennemars zag duidelijk hoe die energie niet in de wedstrijd zat. "Na een kwartier staat PEC al met 3-0 achter. Ryan Thomas had zich bezig moeten houden met die wedstrijd in plaats van met onze supporters". PEC verloor de wedstrijd uiteindelijk met 5-0.

Het schaatsicoon weet overigens wel hoe hij het anders wel zien. "Er moeten mooie ludieke acties komen en dat mag best een beetje plagerig zijn, maar dit is gewoon niet nodig."

Geschiedenis bij de club

Wennemars draagt PEC Zwolle een warm hart toe. Hij staat bekend als supporter van de Zwolse club. Daarnaast is hij ook meermaals actief geweest bij PEC. Zo was hij tussen 2009 en 2014 lid van de Raad van Commissarissen en van 2019 tot 2020 was hij werkzaam als performance coach bij de club.