Acteur Rico Verhoeven kondigt hoofdrol aan in nieuwe film: 'Alleen is het project nu uitgesteld'

De carrière van acteur Rico Verhoeven zit even in het slop. De Nederlandse kickbokskampioen is door de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten tegengewerkt in een project waarin hij de hoofdrol had gekregen.

De 36-jarige Verhoeven is momenteel volle bak in training voor zijn veertiende titelgevecht bij Glory. De kickbokser vecht op 14 juni tegen Artem Vakhitov en kon dus sowieso even geen aandacht geven aan zijn Hollywood-carrière, die hij een aantal jaren geleden begon. Maar hij was recent wel in Amerika voor een auditie. "Voor een hele vette film", zegt hij in gesprek met Shownieuws. "Het was ook gelukt, heel cool. Alleen is nu het project uitgesteld."

Acteer- en taallessen

Volgens de kickbokser 'in verband met Trump en de nieuwe regels'. "Ik kan er nog niet veel over verklappen, maar het gaat gebeuren. Alleen de vraag is wanneer." Nu hij voorlopig niet in de nieuwe film kan spelen, werkt hij achter de schermen aan een verbetering van zijn kunsten. "Ik pak acteerlessen op, taallessen. Het is een proces waar je aan moet blijven werken. Net als dat ik elke dag moet blijven trainen om te kunnen vechten."

Huilen op commando

Verhoeven leerde de afgelopen maanden zelfs om 'een traantje weg te pinken' als een volleerd acteur. Maar op de vraag van de verslaggever om dat eens voor te doen, schiet hij lachend in de ontkenning. "Nou, op dit moment is dat echt lastig. Nu ben ik de andere Rico, die klaar is om te knallen", verwijst hij naar zijn aanstaande gevecht met Vakhitov. Die partij prijkt bovenaan de main card van Glory 100, op zaterdag 14 juni in Rotterdam Ahoy.

Grote gevechten tijdens Glory 100

Op dezelfde avond komt ook Verhoevens grote rivaal Jamal Ben Saddik in actie. De grote Marokkaanse Belg vecht tegen Sofian Laïdouni in de halve finale van het zwaargewicht-toernooi. Naast het titelgevecht van Verhoeven tegen Vakhitov zijn er nog drie titelpartijen: Donnovan Wisse - Michael Boapeah (middelgewicht), Petch - Trindade (vedergewicht) en Tarik Khbabez - Sergej Maslobojev (lichtzwaargewicht).