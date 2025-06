Topvechter Rico Verhoeven dwingt amateur tot het uiterste: 'Ik heb geen medelijden'

Rico Verhoeven is volop in training voor zijn veertiende titelgevecht bij Glory. De Nederlandse kickbokser (36) staat op 14 juni tegen de Rus Artem Vakhitov en kreeg bij een training bezoek van een amateur. Die dwong hij tot het uiterste.

Tijdens een conditietraining en oefeningen voor explosiviteit kreeg hij in de gym gezelschap van verslaggever Tim Hartman van het Algemeen Dagblad. Hij wilde een uniek inkijkje krijgen van een training van zwaargewicht Rico Verhoeven. Gelukkig voor de amateur bleek het niet om stoten en trappen te gaan, maar om beweeglijkheid en conditie. 'De kans dat mijn onderkaak vandaag op de plek van mijn rechterwenkbrauw belandt, is nihil', zegt hij nog grappend voor het begin.

TV-gids: zo volg je de livestream van Glory 100, met onder andere titelgevecht Rico Verhoeven Glory heeft de prijs bekendgemaakt van de livestream die kijkers moeten hebben om naar de jubileumgevechten op Glory 100 te kijken. Daarbij zit het gevecht van Rico Verhoeven om zijn wereldtitel te verdedigen tegen de Rus Artem Vakhitov. Lees hier bij welke streamingsdienst je naar de vechtavond kan kijken (en hoeveel geld je moet neertellen).

'Geen medelijden'

Een tijd later staat hij hijgend bij Verhoeven, die hem tot het uiterste dwong in de training. Vooraf werd Hartman nog gewaarschuwd door de trainer dat 'Rico nooit iemand een punt gunt'. Na 29 oefeningen is de eindstand duidelijk: 25 voor Verhoeven en 4 voor de 45 kilo lichtere verslaggever. "Sorry voor mij is er no mercy (geen medelijden, red.). Ik heb tegen jou niet per se iets te winnen, maar voor mezelf wel. Als ik Rummikub of Mens-Erger-Je-Niet speel met mijn kinderen, ben ik net zo fanatiek."

Aanstaande tegenstander van Rico Verhoeven wakkert het vuur aan: 'Dit gevecht maakt mij de beste kickbokser ooit' Artem Vakhitov staat voor zijn grootste uitdaging: een gevecht tegen Rico Verhoeven, de onbetwiste koning van het zwaargewicht kickboksen. Op 14 juni in Ahoy Rotterdam wil de Russische uitdager Verhoeven van zijn troon stoten en zich vestigen als één van de besten ooit in zijn gewichtsklasse. Ondanks Verhoevens ongeslagen status is Vakhitov vastberaden geschiedenis te schrijven.

'Superbelangrijk

Een training zoals deze, met veel spelletjes, is voor Verhoeven het leukst. En belangrijk, zeker met het gevecht tegen Vakhitov in zijn achterhoofd. De 34-jarige Rus is immers zevenvoudig wereldkampioen in het lichtzwaargewicht en meer dan twintig kilo lichter dan Verhoeven. "Daardoor is hij veel beweeglijker dan ‘normale’ zwaargewichten. Dus ja, deze training is súperbelangrijk”, stelt de trainer van de Nederlander.

Rico Verhoeven scoort bijzondere primeur voor UFC-fans: 'Ja, het gevecht gaat er komen' Rico Verhoeven heeft een bekentenis gekregen van zijn trainingspartner Tom Aspinall. De Engelsman is op dit moment interim-zwaargewichtkampioen in de UFC en hij vertelt dat hij binnenkort het langverwachte gevecht met Jon Jones zal krijgen voor de echte zwaargewichttitel.

Hollywood-carrière

Coach Dennis Krauweel onthult dat Verhoeven de laatste maanden gebruik maakte van zijn Hollywood-carrière en door stunttrainingen extra beweeglijk werd. "Dat helpt óók bij het kickboksen, want je traint de algehele mobiliteit van je lichaam", zegt hij. Een collega-trainer beaamt dat. Kickboksen is best conservatief en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar steeds meer kickboksers denken out of the box.“

Topkickbokser Rico Verhoeven (36) verwijdert post op Instagram waarin hij zijn 'zwakte' toont Rico Verhoeven stapt binnenkort opnieuw de ring in om zijn Glory-wereldtitel bij de zwaargewichten te verdedigen. Maar de voorbereiding gaat al lang niet meer zo makkelijk als vroeger, zo blijkt uit een grappige video die hij deelt op Instagram. Inmiddels heeft hij de beelden weer verwijderd.

IJzeren discipline

De discipline van Verhoeven is ongeëvenaard, zeggen zijn trainers volmondig. "Ik heb hem nog nooit de kantjes eraf zien lopen. Écht nog nooit. Als hij een jetlag heeft of zijn kinderen hebben slecht geslapen, waardoor hij zelf geen oog dicht heeft gedaan: eenmaal hier gaat de knop om. Als ik tegen voetballers zeg: ik ben even weg, maar je moet honderd keer van pion tot pion lopen, smokkelen ze gerust. Van Rico weet ik dat hij eerder een metertje meer pakt dan minder."