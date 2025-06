Topkickbokser Rico Verhoeven (36) verwijdert post op Instagram waarin hij zijn 'zwakte' toont

Rico Verhoeven stapt binnenkort opnieuw de ring in om zijn Glory-wereldtitel bij de zwaargewichten te verdedigen. Maar de voorbereiding gaat al lang niet meer zo makkelijk als vroeger, zo blijkt uit een grappige video die hij deelt op Instagram. Inmiddels heeft hij de beelden weer verwijderd.

Verhoeven (36) gaf de afgelopen maanden al vaker aan dat het voorbereiden op een gevecht niet meer zo makkelijk gaat als pakweg tien jaar geleden. Dat gaf hij in april al aan in een video op Instagram. Hij deelde een reel waarbij de kickbokser zich in het zweet werkt op een airbike: 'Ouder worden en gewicht verliezen wordt moeilijker en moeilijker.'

Verhoeven maakt zich klaar voor een gevecht met Artem Vakhitov, op 14 juni in Ahoy Rotterdam. Het vele trainen voor die strijd blijkt ook zijn nadelen te hebben. De Nederlandse topvechter laat namelijk op Instagram weten héél veel moeite te hebben om uit bed te komen.

Herkenbaar probleem voor sporters

Verhoeven deelt een meme met de tekst: 'Je bent een professionele topsporter, je moet vast heel gezond zijn.' Daaronder volgt een video hoe een verslagen Spiderman op de grond valt. Verhoeven zegt zich ook zo te voelen in de ochtend. Veel van zijn (sportende) volgers herkennen zich daar in.

Iemand anders reageert: 'Dat zal wel meevallen Rico. Je bent al jaren een getraind persoon, dus je bent het gewend.' Verhoeven kan het niet laten om te reageren: 'Wennen doet het nooit!' Een fan schrijft nog: 'Nou, als mijn GOAT dit ook voelt, dan train ik in ieder geval op de goede manier!'

'Zwakke plek' is bekend

Overigens is de post niet meer te zien. Verhoeven heeft de video na zeven uur van zijn pagina afgehaald. De Russische Vakhitov weet nu in ieder geval dat zijn komende tegenstander niet meer zo makkelijk uit zijn bed komt als vroeger. Hoewel: Verhoeven zat op maandagochtend voor half acht alweer in een ijsbad.