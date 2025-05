Afwezige Hélène Hendriks toegesproken bij opening van 'haar' talkshow: 'Dat zal haar zeker goed doen'

Presentatrice Hélène Hendriks zat zoals bekend niet op haar plek als gastvrouw van de talkshow De Oranjezomer, maar toch viel haar naam meteen bij de opening van de eerste aflevering. Haar vervanger had een speciale boodschap voor de van een operatie herstellende Hendriks.

Dat De Oranjezomer zonder Hendriks zou beginnen, was al bekend. Ze maakte zelf wereldkundig dat ze een operatie moest ondergaan, die ervoor zorgt dat ze een tijdje in een rolstoel moet zitten. Daardoor zal ze naar verwachting de eerste weken van 'haar' praatprogramma moeten missen. De Oranjezomer is tijdens de 'vakantie' van René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee de dagelijkse vervanger van Vandaag Inside op SBS 6.

'Dat zal haar zeker goed doen'

Johnny de Mol vervangt Hendriks tijdens haar herstel en had meteen een speciale actie bedacht. "Ik heb nog even contact met haar gehad vanavond. Ik mag haar altijd appen als er wat is, maar nou leek het me wel leuk om haar met z'n allen een kaartje te sturen, of een tekening of een gedichtje. Aan het einde van deze week hoop ik dan een grote postzak naar haar te kunnen brengen. Dat zal haar zeker goed doen. Namens ons allemaal wensen we haar een voorspoedige beterschap", zei De Mol.

'Nu moeten we het helaas met jou doen'

Vaste tafelgast Rutger Castricum zette de boel bij de eerste aflevering meteen op scherp. De opnames van de talkshow zijn bij dierenpark De Beekse Bergen en daar had hij 'het vaak over met Hélène'. "Die is er nu natuurlijk niet en nu moeten we het helaas met jou doen", grinnikte hij richting De Mol. "Dat vindt iedereen hier heel vervelend, geloof mij maar. Geintje natuurlijk, jij gaat het vast heel goed doen."

Ook geen Ziggo Sport

Waar Hendriks precies aan geopereerd is, wilde ze niet bekendmaken. De operatie en het herstel kosten haar in ieder geval ook andere klussen als presentatrice. Zo kan ze bij Ziggo Sport niet ingezet worden tijdens de finales van de Conference League en Champions League van komende week. Ook de finale van de Europa League vorige week moest ze aan zich voorbij laten gaan. Het is nog niet bekend wanneer Hendriks precies terugkeert op televisie.