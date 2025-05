Johan Derksen deelt update over gezondheid Hélène Hendriks: 'Ze heeft nog lang pijn'

Presentatrice Hélène Hendriks gaat een heftige tijd tegemoet. De 44-jarige presentator van Ziggo Sport en De Oranjezomer moest een operatie ondergaan. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend, maar Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen spreekt zich uit.

Hendriks zou eigenlijk komende maandag weer beginnen met het presenteren van De Oranjezomer, het programma dat de komende tijd Vandaag Inside vervangt. Begin deze maand maakte ze bekend geopereerd te moeten worden. " Zonder het al te groot te maken, want zo interessant is het allemaal niet, maar ik moet een operatie ondergaan. Dus het begin van De Oranjezomer mis ik helaas."

'Ze is erg ziek'

Derksen heeft meer bekendgemaakt over de situatie rondom Hendriks. Dat deed hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo, die hij samen maakt met oud-motorclubleider Henk Kuipers. " Hélène is vrij ziek", vertelt hij in de podcast. "Ze had een zenuwklem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was."

"Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden. Daarom is Johnny de Mol naar voren geschoven. Want als we het bij Talpa niet meer weten, wordt Johnny naar voren geschoven."

Johnny de Mol

De Mol is de komende weken de vervanger van Hendriks bij De Oranjezomer. Hij is ook de zoon van Talpa-eigenaar John de Mol. Derksen is positief. " Ik heb wel een ontzettend zwak voor hem. Het is een ontzettend leuke, vrolijke en open jongen. Het is niet de gedroomde leider van zo’n talkshow, maar van hem kan ik het hebben. Ik stoor me er niet aan als hij een foutje maakt."

De Mol vertelde maandag bij Shownieuws ook over de situatie van Hendriks. " Zij gaat de goede kant op, dus laten we hopen dat zij dan het stokje weer van mij over kan nemen. Het begint maandag."