Vaste gast bij Vandaag Inside stopt voorlopig met tv: 'Dat was hem dan'

Vandaag Inside is vanaf vandaag officieel niet meer op de buis vanwege de zomerstop van het programma. Johnny de Mol neemt het over met De Oranjezomer. Echter zal een vaste gast van Vandaag Inside voorlopig ook niet op tv zijn: Merel Ek.

De reden dat Ek voorlopig niet op tv zal verschijnen is wel een mooie. De politiek verslaggeefster gaat in de laatste maanden van haar zwangerschap met verlof. Op haar Instagram plaatst Ek een foto dat ze samen met haar hond op het strand zit terwijl de zon ondergaat. Bij de foto zette ze 'Dat was 'm dan voor dit seizoen! Nu nog eventjes met verlof. Tot over een paar maandjes.'

Onder de foto van Ek plaatsen een hoop gewaardeerde collega's lieve berichtjes. Zo reageert presentatrice Noa Vahle met de tekst 'prachtplaat'. Ook Roxane Knetemann en Hélène Hendriks, ook vaste gasten in het programma Vandaag Inside, reageren met hartjes onder de post. Ook presentator Sam Hagens en presentatrice Sandra Schuurhof reageren met lieve woorden onder de foto.

Vandaag Inside

Het bekende programma Vandaag Inside is vanaf deze week officieel een zomerstop ingegaan. Dat betekent dat de heren op vakantie gaan en op maandag 18 augustus officieel weer gaan starten. Afgelopen vrijdag was het programma officieel voor het laatst te zien tot aan de zomerstop. In totaal is het programma in de komende drie maanden niet op de televisie.

Er is wel een vervanger voor het programma Vandaag Inside geregeld. Johnny de Mol zal de heren vervangen met De Oranjezomer. Normaal gesproken wordt dit programma gepresenteerd door Hendriks, maar zij is onlangs geopereerd, waardoor ze voorlopig ook niet op tv is. Als ze weer hersteld is zal ze het stokje van De Mol overnemen. De verwachting is dat hij enkel de eerste weken de presentator is van het praatprogramma.