Een bijzonder gezelschap op zondagochtend in Monaco. Afzwaaiende wielrenner Steven Kruijswijk stapte samen met een opvallende medefietser op de pedalen om het parcours van de openingsetappe van de Vuelta 2026 te verkennen. De rit voerde dwars door de iconische straten van het vorstendom en leverde opvallende beelden op.

De dag na de officiële presentatie van de route stond een speciale verkenning gepland van de 9,6 kilometer lange individuele tijdrit. Onder leiding van Vuelta-directeur Javier Guillén en in aanwezigheid van voormalig profrenner en ambassadeur Nicolas Roche reed een klein peloton de volledige ronde. Ook profs als Hugo Houle, Matteo Trentin en Alexandre Vinokourov waren van de partij.

Koninklijk gezelschap op de fiets

Het parcours voert de renners vanaf het beroemde Casinoplein – bekend van de Formule 1 Grand Prix – via Moulins en de beroemde Fairmont-bocht langs Larvotto, de haven van Hercules en Fontvieille, om uiteindelijk te finishen bij het Louis II-stadion. Daarmee krijgt de Vuelta een openingsrit vol rijkdom, glitter en hoogteverschil. Voor de organisatie is het een prestigieuze startlocatie die perfect past bij de uitstraling van het evenement.

De bijzondere gast die naast Kruijswijk reed: niemand minder dan prins Albert II van Monaco zelf. De vorst trok voor de gelegenheid een strak wielerpak aan en werkte het hele traject glimlachend af, zij aan zij met de renners. Voor de prins was het een sportieve knipoog naar de start van een van de grootste wielerrondes ter wereld, volgend jaar in zijn eigen stad. De beelden van de vorst op de fiets werden zondag gedeeld via het officiële Instagramaccount van het paleis.

Laatste hoofdstuk voor Kruijswijk

Voor Kruijswijk, die volgend jaar aan zijn laatste seizoen als prof begint, was het meer dan een symbolisch moment. De 37-jarige Nederlander kondigde eerder aan dat hij na dat seizoen zal stoppen, na bijna twintig jaar op het hoogste niveau. De klimmer van Visma | Lease a Bike, die in 2019 derde werd in de Tour de France, geniet zichtbaar van de aanloop naar zijn afscheid. "Ik wil mijn carrière afsluiten zoals ik hem begon: met plezier op de fiets", zei hij eerder.