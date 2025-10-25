De Vuelta begint in 2026 met een individuele tijdrit in Monaco. Dat hebben de organisatoren van de Spaanse wielerkoers zaterdag daags na de onthulling van het parcours van de Tour de France 2026 bekendgemaakt. Daarmee krijgt de Vuelta opnieuw een buitenlandse start.

De Vuelta begint volgend jaar op 22 augustus voor het bekende casino in Monte Carlo. Na 9,6 kilometer wordt er gefinisht op de Boulevard Albert I, waar ook elk jaar de finishlijn ligt van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1.

Primeur voor Monaco

Monaco wordt de eerste stad die de start van de drie grote rondes heeft georganiseerd, na eerder al de start van de Ronde van Italië in 1968 en de Tour de France in 2009. Daarmee onderstrepen de organisatoren hun ambitie om de populaire wielerwedstrijd een steeds internationaler karakter te geven.

Hoewel het volledige parcours pas op 17 december wordt bekendgemaakt, verwachten de organisatoren dat de eerste twee etappes in Frankrijk worden verreden, waarna de koers via de Pyreneeën Spanje binnenkomt.

'Dat bevestigen we opnieuw'

Monaco biedt ons de kans om een droom te verwezenlijken en geschiedenis te schrijven met de Vuelta", lichtte Javier Guillén, directeur van de Ronde van Spanje, tijdens de bekendmaking toe. "Na dit jaar te zijn gestart in Piemonte en volgend jaar in Monaco, bevestigen we opnieuw dat de Vuelta tot de belangrijkste sportevenementen ter wereld behoort."

"Wielrennen is een prachtige sport die niet alleen plezier brengt aan wie kijkt of meedoet", vervolgde hij. "Maar ook gebieden met elkaar verbindt en twee landen met een rijke geschiedenis samenbrengt via de fiets." In 2025 werd de Ronde van Spanje regelmatig verstoord door Pro-Palestijnse demonstranten. Zij uitten tijdens diverse ritten hun onvrede over de deelname van wielerploeg Israel–Premier Tech.