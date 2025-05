Nederlandse toprenner zet na volgend seizoen punt achter indrukwekkende wielercarrière

Bijna twintig jaar lang is Steven Kruijswijk een bekend gezicht in het peloton, altijd trouw gebleven aan Visma | Lease a Bike. Op 37-jarige leeftijd bereidt de ervaren klimmer zich voor op zijn laatste seizoen als profrenner. Na een indrukwekkende carrière vol hoogtepunten en tegenslagen kiest Kruijswijk er volgend jaar voor afscheid te nemen van de wielersport op het hoogste niveau, zo meldt Wielerflits.

Kruijswijk brak definitief door in 2009 toen hij onverwacht werd opgeroepen voor de Giro d'Italia. Als invaller maakte hij direct indruk met zijn klimcapaciteiten en consistente prestaties in de bergetappes. Waar hij aanvankelijk weinig opviel in een talentvolle Rabobank U23-ploeg, groeide Kruijswijk uit tot een vaste waarde in het peloton namens de Nederlandse ploeg.

Steven Kruijswijk: renner met hoogte- en dieptepunten

In de jaren die volgden, ontwikkelde hij zich tot een specialist in de grote rondes. Met een achtste plek in de Giro van 2010 en sterke prestaties in de Vuelta a España bouwde hij een indrukwekkend palmares op. Het hoogtepunt van zijn carrière kwam in 2019, toen hij een indrukwekkende derde plaats pakte in de Tour de France na een sterke slotweek. Zijn veerkracht werd ook duidelijk tijdens de Giro van 2016, toen hij na een riante voorsprong op weg was naar de eindzege, maar door een zware valpartij op de Colle dell’Agnello een rib brak en uiteindelijk als vierde eindigde.

Gedurende de afgelopen jaren werd Kruijswijk vaker geplaagd door blessures, waardoor hij vier van de laatste zeven grote rondes niet uitreed. Toch bleef hij een onmisbare kracht binnen zijn team. Als cultuurdrager en mentor ondersteunt hij jongere renners met zijn ervaring en uithoudingsvermogen, en speelt hij een belangrijke rol in het begeleiden van kopmannen.

Giro d'Italia

Tot die tijd zet Kruijswijk zich volledig in om zijn ploeggenoten zo goed mogelijk te ondersteunen. In de Giro d'Italia rijdt de bijna 38-jarige klimmer vooral in dienst van Simon Yates, die hij helpt bij zijn klassementsambities. Daarnaast probeert hij ook Wout van Aert en Olav Kooij te ondersteunen in hun jacht op ritzeges, al is dat tot nu toe nog niet gelukt.