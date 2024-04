Ajax-coach John van 't Schip deelt emotioneel bericht: 'Ze zal vast een teken geven'

John van 't Schip heeft een emotioneel bericht gedeeld op Instagram. Zijn dochter Estelle is vandaag jarig en dat wilde hij niet zomaar voorbij laten gaan.

Estelle is vrijdag 31 jaar geworden. Vader John schrijft op Instagram: "Gefeliciteerd lieve mooie Estelle. Weer een jaar erbij en wat voor jaar… "More than words can say." Jij die zo van jarig zijn houdt, maar dit vandaag niet zo voelt." Tekst loopt door onder de post.

"Mama zei celebrate life en helemaal je eigen verjaardag, daar hield ze zelf ook zo van", vervolgt de coach van Ajax. "Ze zingt ook dit jaar weer voor je. Je zal haar vandaag meer dan ooit horen en ze zal vast een teken geven… "Goed opletten, je gaat me in alles zien", waren haar woorden daarover toen jij dat aan haar vroeg. Ik hou van jou en let’s celebrate your birthday."

Onder het bericht stromen de felicitaties van BN'ers binnen. Onder andere Chantal Janzen en Royce de Vries (zoon van Peter R. De Vries) wensen Estelle een fijne verjaardag.

Moeilijke tijd voor familie Van 't Schip

De familie Van 't Schip heeft het afgelopen jaar veel meegemaakt. Op 10 oktober vorig jaar overleed Danielle, de vrouw van John en de moeder van dochter Estelle en zoon Davey op 55-jarige leeftijd. Amper drie weken later werd bekend dat John de opvolger werd van de ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn.

Door het overlijden van zijn vrouw leerde de nieuwbakken coach van de Amsterdammers dat familie het allerbelangrijkst is. Belangrijker dan coach zijn van Ajax. Daarom liet Van 't Schip de wedstrijd tegen PEC Zwolle schieten, om bij de bruiloft van zijn zoon in Australië te kunnen zijn.

Brief van Van 't Schip aan Ajax-fans

Het is niet de eerste keer dat de coach zich van zijn gevoelige kant laat zien. In januari schreef hij een brief aan de fans van Ajax. Daarin liet hij merken dat hij de supporters erg waardeert. Hij schreef: "Al jullie positieve berichten en steunbetuigingen voelen we diep in ons hart. Dat motiveert ons en raakt mij ook persoonlijk. Het benadrukt waar we het allemaal voor doen. Daarvoor wil ik jullie bedanken."