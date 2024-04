'Niet weer': John van 't Schip ziet ook onrust in de spelersgroep na nieuws over Alex Kroes

Het lijkt bijna ondergeschikt dit seizoen, maar Ajax moet donderdag 'gewoon' voetballen tegen Go Ahead Eagles. Trainer John van 't Schip blikt vooruit op die wedstrijd, juist met het nieuws over Alex Kroes in het hoofd.

Even geen persconferentie, moeten ze bij Ajax gedacht hebben in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Kroes - halverwege maart aangesteld als technisch directeur - alweer weg moest, omdat hij met voorkennis aandelen van Ajax had gekocht. "Niet weer", was de eerste reactie van de spelersgroep, na wéér slecht nieuws.

De spelersgroep kon niet geloven dat er weer zoiets gebeurde, verklaarde Van 't Schip op de site van Ajax. "Mensen vergeten wel vaak dat dit veel met een groep doet. Iedereen krijgt het te horen en te lezen, ook in de privésituatie. Die voelen dat. Het creëert gewoon heel veel onrust."

Zelf had Van 't Schip van Kroes te horen gekregen dat hij na dit seizoen het veld moest ruimen als Ajax-trainer. Dat zal voor de trainer ook geen schokkend nieuws zijn geweest, maar liggen er nu toch weer kansen? "Ik ga ervanuit dat die afsrpaken blijven staan. Dat moet eerst nog wel op papier komen."

Stand in de Eredivisie

Het doel is nu het veilig stellen van de vijfde plek in de Eredivisie, geeft Van 't Schip aan. "Dat wordt nog een hele zware klus." Met nog zeven wedstrijden te gaan in de Nederlandse competitie staat Ajax nog twee punten voor op NEC en vier op Go Ahead Eagles.