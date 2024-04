'Als ik technisch directeur was, haalde ik deze moderne trainer': Aad de Mos tipt Ajax voor Klassieker

Ajax kent een chaotisch seizoen en dan moet het aanstaande zondag ook nog op bezoek bij Feyenoord, de huidige nummer 2 van de Eredivisie. De laatste Klassieker voor trainer John van 't Schip, die volgend jaar vervangen wordt. Aad de Mos weet wel een ideale trainer voor Ajax.

"Het moet iemand zijn die het moderne voetbal laat zien. Van deze tijd", vertelt De Mos tegenover Sportnieuws.nl. Volgens hem is Dick Schreuder wel een goede kandidaat voor Ajax. "Die volg ik enorm bij CD Castellón. Die heeft het al laten zien bij PEC Zwolle en laat het nu weer zien. Hij staat ruim bovenaan (in de Primera Federación, red.), met hetzelfde soort voetbal."

Toch denkt De Mos dat er iets is wat de overgang tegen houdt. "Die jongen heeft één ding tegen, helaas, en dat is dat hij Schreuder heet", zegt de oud-trainer doelend op zijn Dicks broer Alfred Schreuder, die vorig seizoen ontslagen werd bij Ajax na een mindere periode. "Dat neemt niet weg dat hij (Dick, red.) een toptrainer in wording is. Als ik technisch directeur was dan haalde ik direct Dick Schreuder, want dat is ook een jongen die het in zijn vingers heeft. Hij zou het ook bij Ajax kunnen laten zien."

De 52-jarige Schreuder heeft er wel al een heel trainersbestaan opzitten. Hij was (assistent-)trainer bij Barnet FC, VV Katwijk, Philadelphia Union, Hoffenheim, Vitesse en PEC Zwolle. Tegenwoordig is hij trainer in Spanje bij CD Castellón en staat hij bovenaan op het derde niveau van Spanje.

Klassieker zondag

De Mos voorspelde ook de wedstrijd van zondag. Hij denkt dat het 3-1 wordt voor de thuisploeg. "Feyenoord gaat zich rehabiliteren na de flater van Volendam-uit (0-0, red.). De Kuip zal er volledig achter staan. Het zorgt voor een speciale ambiance de hele wedstrijd en Feyenoord is getergd. Dus Ajax is het slachtoffer", denkt De Mos. "Ajax weer een zeperd in de laatste minuut tegen Go Ahead (1-1, red.) en is enorm kwetsbaar in de verdediging. Dat zal zo blijven tot het einde van het seizoen."

Eerder in het seizoen werd het 0-4 in Amsterdam over twee wedstrijden. De eerste editie werd bij 0-3 gestaakt omdat er voor de zoveelste keer fakkels op het veld werden gegooid. Santiago Giménez maakte toen een hattrick, maar toch kiest De Mos voor Brian Brobbey. Die is 'completer' in zijn ogen.