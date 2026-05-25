Maarten Paes was zondag de held van Ajax tijdens de penaltyserie tegen FC Utrecht. Die spannende momenten werden natuurlijk ook gevolgd door zijn vriendin Luna Bijl. Toen Paes de penalty's van Utrecht pakte, barstte ze dan ook in tranen uit.

Ajax en FC Utrecht vochten zondag voor het laatste Nederlandse ticket voor Europees voetbal. In het Kras Stadion werd het 0-0 na reguliere speeltijd en 1-1 na verlenging. Dat betekende dat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Bij Ajax miste niemand, maar bij Utrecht gingen Sébastien Haller en Souffian El Karouani in de fout. Hun strafschoppen werden allebei gepakt door Ajax-doelman Paes, waardoor hij de grote held werd. De Amsterdammers gaan mede door zijn heldenrol de voorrondes van de Conference League spelen.

Luna Bijl

Vanuit huis werd de strafschoppenserie ook vol spanning gevolgd door Paes zijn vriendin Luna Bijl. Zij is erg actief op TikTok en plaatste via dat platform ook beelden van haar reactie toen haar vriend de twee penalty's van Utrecht stopte. Voor Bijl een emotioneel moment, want ze barste letterlijk in tranen uit. Haar familie moest haar troosten, maar ze bleef snikken. 'Ik zie hoe hard je elke dag werkt, dit verdien je', zet Bijl als tekst bij haar TikTok-post.

De 28-jarige Bijl is zelf ook een harde werker, want naast haar werk als influencer voor haar vele volgers op TikTok en Instagram, is ze vooral model. En niet zo maar een model, want Bijl werkte voor de grootste merken ter wereld. Dior, Prada, Louis Vuitton en Chanel, allemaal schakelden ze wel eens de Nederlandse in voor hun fashion shows en fotoshoots. Daarnaast is Bijl al lange tijd een ambassadeur van de Play Mental Foundation, een stichting die vecht voor mentale gezondheid.

Indonesië

Paes en Bijl hebben allebei honderd duizenden volgers via Instagram en TikTok. Dat komt vooral door de interlandcarrière van de doelman. Paes was een van de eerste spelers die zich liet naturaliseren tot international van Indonesië en sindsdien is hij daar vaste keeper. Een hoop mensen uit het voetbalgekke land volgens het stel daarom ook via social media.

