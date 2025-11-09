Davy Klaassen speelt zondag met Ajax tegen FC Utrecht en kan na een roerige periode weer wat positiviteit in de club brengen. In die periode zal hij veel steun hebben gehad aan zijn vrouw Laura Benschop. Op haar verjaardag heeft Klaassen dan ook prachtige woorden over voor zijn wederhelft.

Klaassen staat tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht niet in de basiself. De ervaren middenvelder moet op de bank plaatsnemen en ziet dat zijn basisplaats voor Youri Regeer is. Voor Ajax is het zaak om het duel met FC Utrecht te winnen na een veelbesproken week in Amsterdam. Coach John Heitinga werd de laan uitgestuurd en Fred Grim werd aangesteld als tussenpaus. Hij zit zondag voor het eerst als hoofdverantwoordelijke op de bank bij Ajax in het traditioneel lastige duel in de Galgenwaard.

Laura Benschop

Die periode zal Klaassen ook niet in de koude kleren zijn gaan zitten en daarin zal hij steun gezocht hebben bij zijn grote liefde Laura Benschop. De inmiddels bekende influencer is de moeder van Klaassen zijn zoon Cruz en ze volgt hem overal waar hij gaat. Benschop vierde zaterdag haar verjaardag en de voetballer had dan ook mooie woorden over voor de liefde van zijn leven.

'Fijne verjaardag voor de meest fantastische vrouw en (honden)moeder. We houden onvoorwaardelijk van je', zet Klaassen bij een prachtige foto van hem en zijn vrouw Benschop. De voetballer krijgt onder de post prachtige reacties en felicitaties. "Voor mij mister Ajax, gefeliciteerd", reageert een van de supporters onder de foto van de voetballer. Ook worden er veel hartjes onder de foto geplaatst.

Opmerkelijke gewoonte

Onlangs kwam Benschop ook al in het nieuws nadat ze in een TikTok een opvallende gewoonte van zichzelf kenbaar maakte. "Als ik dus ga slapen, dan ga ik naar de TikTok-app en dan ga ik dus scrollen naar beneden op mijn profiel om te kijken of ik niet per ongeluk iets gepost heb. Maar dit is niet even twee keer scrollen, als ik niet oplet, dan doe ik dat gewoon vijf minuten. Hetzelfde geldt voor Instagram. Daarna ga ik naar Instagram en ga ik precies hetzelfde doen. Het is zo erg dat Davy soms ook gewoon zegt: 'Kappen nu!'"