Ajax-speler Davy Klaassen krijgt bijzonder cadeau op vervroegde Vaderdag: 'Dat is het leuke hieraan'

Voetballer Davy Klaassen is flink verwend op Vaderdag. Officieel is die feestdag pas op 15 juni, maar vanwege de volle agenda van de Ajacied was het al eerder raak in huize Klaassen. Door zijn vrouw Laura Benschop werd hij enorm verwend.

Op TikTok deelde de haarstyliste een video van het cadeau dat ze gaf aan Klaassen. Veel volgers vragen zich af waarom de familie al zo vroeg aan Vaderdag deed. De reden: 'Davy heeft bijna nooit vrij'. Dus werd hij voor de allereerste keer in de watten gelegd op de feestdag. Hij kreeg namelijk parfum van zijn vrouw, en niet zomaar eentje.

De cirkel rond

"Davy is vrij, dus we gaan wat leuks doen", begint Benschop haar video, die ze omschrijft als 'Davy waardering post'. Klaassens vrouw heeft Acqua di Giò van Giorgio Armani gekocht. "Het leuke hieraan is dat hij die parfum ook had toen we bij elkaar op school zaten. Ik dacht: wat een full circle moment als ik deze op zijn eerste Vaderdag kan geven", aldus Benschop.

In maart werd Klaassen voor het eerst vader, van een dochter genaamd Cruz. "Hij was tijdens de zwangerschap zo, zo, zo, zó behulpzaam en hij heeft me er echt goed doorheen geholpen. Ik hoop dat hij zich vandaag echt speciaal voelt, want dat verdient hij echt", vertelde Benschop, die nog vlug moest zijn, want Klaassen houdt niet van laatkomers.

Toekomst in Amsterdam

De familie Klaassen is na een jaar in Milaan weer terug in Amsterdam. Daar lijkt de toekomst van de voetballer ook te liggen. Klaassen tekende begin dit seizoen een eenjarig contract bij 'zijn' Ajax. De verwachting is dat hij die aflopende verbintenis met twee jaar gaat verlengen, al ontbreekt nog een officiële bevestiging.

Klaassen leek met Ajax op weg naar de titel dit seizoen, alleen in de slotfase gaven de Amsterdammers een voorsprong van negen punten op PSV helemaal weg. Wel speelt Ajax volgend jaar weer Champions League.