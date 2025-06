Ajax-speler Steven Berghuis verdient zijn meeste centen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam heeft hij een geldstroom lopen. De aanvaller speelde in het verleden voor Feyenoord en heeft nog altijd een appartement in de stad.

Berghuis stond tussen 2016 en 2021 onder contract met Feyenoord, de club waarmee hij in het seizoen 2016/17 landskampioen werd. Hoewel hij een aantal jaar zijn salaris ontvangt van Ajax, verdient hij nog altijd centen in Rotterdam. Hij heeft zijn appartement te huur staan voor duizenden euro's per maand.

Duizenden euro's

Het Ajax van Berghuis is officieel begonnen aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De nummer twee van afgelopen seizoen spelen komend weekend hun eerste oefenwedstrijd tegen het Schotse Hibernian. De 33-jarige Berghuis heeft nog even tijd om een nieuwe huurder voor zijn woning te vinden.

Het hoekappartement van de voetballer is namelijk weer op de markt gekomen. Dat meldt de site Bekende Buren. Het pand aan de maas mag wat kosten. De voetballer vraagt er liefst 4000 euro per maand voor (exclusief €150 aan servicekosten) .

Vertrek Ajax-trainer Francesco Farioli treft Gordon: zanger ziet duizenden euro's in rook opgaan Ajax-trainer Francesco Farioli heeft een aantal turbulente weken achter de rug in Amsterdam. De Italiaanse coach leek heel lang op weg naar de landstitel, maar gaf deze uit handen in de laatste paar speelrondes. Daar zal hij in zijn penthouse flink van wakker hebben gelegen. De woning huurt hij overigens van een bekende Nederlander, die een nieuwe huurder moet zoeken.

Skyline

Het appartement van de 46-voudig Oranje-international ligt op de 27ste verdieping van een modern complex met uitzicht op de Rotterdamse skyline. Binnen heeft Berghuis geregeld voor een open keuken met kookeiland, een stijlvolle woonkamer en twee slaapkamers.

Berghuis kocht het appartement in 2017 voor 715.000 euro, toen hij nog speelde bij Feyenoord. Inmiddels is hij verhuist naar een villa in Amstelveen, dichter bij zijn huidige werkplek. Voor dat optrekje legde hij een kleine 4,5 miljoen euro neer.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.