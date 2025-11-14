De Bosnisch-Albanese influencer Melissa M. heeft drie topvoetballers voor de bus gegooid. Ze deelde een video waarop ze berichten van drie spelers onthulde, met daarbij een winnaar van de Ballon d'Or. "Niet indrukwekkend genoeg."

Deze 23-jarige schone uit Tirana, met Bosnische roots, heeft meer dan vier miljoen volgers op Instagram. Onlangs onthulde ze dat talloze bekende voetbalsterren haar privéberichten stuurden. Melissa liet weten dat Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, de Braziliaanse ster Vinícius Júnior en de Portugese Rafael Leão tot haar aanbidders behoorden.

Volgens haar probeerden ze allemaal op verschillende manieren haar aandacht te trekken, maar zonder succes. Benzema, die nu in Saoedi-Arabië speelt, stuurde haar naar verluidt slechts een korte 'hallo'. Dat toont de influencer die ook op een pikant platform te zien is op een video. De Albanese gaf toe dat Benzema haar deed lachen, maar geen onuitwisbare indruk achterliet: "Minimalistisch, maar niet indrukwekkend genoeg."

Vinícius nodigde haar thuis uit

Real Madrid-ster Vinícius Junior was daarentegen een stuk directer. Ze beweert dat de jonge Braziliaan haar voorstelde om bij hem af te spreken, maar ze wees hem resoluut af. "Ik zei hem dat het beter zou zijn om de Gouden Bal te winnen dan mij."

Ptdrrr c’est vrm un bz Benzema il a une femme, 4 enfants mais il dm des meufs sur Insta et pas n’importe qui en plus. Elle l’a affiché normal 🤣🤣 pic.twitter.com/vllBIifa56 — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 23, 2025

Ook Rafael Leão had niet meer geluk dan zijn collega's. De ster van AC Milan was, naar eigen zeggen, teleurgesteld omdat ze niet direct reageerde. "Hij was verbaasd dat ik niet meteen reageerde. Toen ik hem later schreef, was de chemie verdwenen."

'Mensen denken dat ze onaantastbaar zijn'

Volgens de influencer was het niet haar bedoeling om de spelers voor schut te zetten. Ze wilde alleen laten zien dat zelfs grote sportsterren gewone mensen zijn, met hun eigen zwakheden en onzekerheden. "Mensen denken vaak dat ze onaantastbaar zijn, maar we hebben allemaal momenten van onhandigheid, vooral in privégesprekken."

Haar onthullingen veroorzaakten een lawine aan reacties op sociale media. Velen zeiden dat ze "de harten van de halve voetbalwereld had gebroken". Toch beweert de Albanese dat ze voorlopig geen verdere namen zal onthullen. Ze wil zich richten op haar werk en online carrière.

Benzema en Vinícius zullen ook niet snel meer in haar inbox sliden. Beide voetballers zijn momenteel bezet.