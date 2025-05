Gouden bal-winnaar maakt einde aan geruchten: topvoetballer samen met nieuwe vlam gespot

Topspits Karim Benzema (37) heeft een nieuwe vlam. De oud-speler van Real Madrid verscheen voor het eerst samen met zijn nieuwe vriendin in het openbaar.

Al geruime tijd waren er geluiden dat de Franse voetballer een nieuwe vriendin zou hebben. Het zou hierbij gaan om actrice Lyna Khoudri (32). Sinds eind 2024 gingen de geruchten al de ronde op internet, maar afgezien van een paar likes op Instagram was er nog geen bevestiging.

Deze bevestiging kwam eindelijk op vrijdagavond, toen verscheen Benzema op een evenement waar je hem in eerste instantie niet zo snel zou verwachten. Samen met Khoudri (32) liep hij hand in hand over de rode loper op het filmfestival van Cannes.

De twee waren aanwezig bij het filmfestival in Cannes vanwege de vertoning van de nieuwe film van Khoudri, genaamd 13 Days 13 Nights. De film gaat over de evacuatie van honderden mensen uit de Franse ambassade in Afghanistan na de machtsovername door de Taliban in 2021.

Niet de eerste

Khoudri is niet het eerste liefje van Benzema. De Franse voetballer heeft namelijk ook nog vier kinderen bij drie verschillende partners. Met Chloé de Launay, een verpleegkundige, heeft hij twee kinderen. Daarnaast heeft hij elk één kind met de modellen Cora Gauthier en Jordan Ozuna.

Doelpuntenmachine

Terwijl Khoudri een succesvolle carrière als actrice opbouwt, scoort haar nieuwe vriend nog steeds aan de lopende band. Een jaar na het winnen van de Ballon d'Or in 2022, vertrok Benzema bij Real Madrid in de zomer van 2023. Hij ging vanaf toen spelen in de Saudische competitie voor Al Ittihad. In inmiddels 60 wedstrijden scoorde hij 37 keer en gaf hij 17 assists.

Benzema is dit seizoen met zijn club landskampioen geworden. Dit deed hij samen met spelers als Steven Bergwijn, N'golo Kanté, Fabinho en oud-Roda JC-speler Danilo Pereira. Daarnaast kan hij aanstaande vrijdag samen met Al Ittihad de dubbel pakken. De Franse voetballer speelt dan de bekerfinale met zijn ploeg tegen Al Qadasiya, waar Pierre-Emerick Aubameyang tegenwoordig voor uitkomt.