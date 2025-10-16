Rond Vinicius Junior is er altijd wel wat te doen. Deze week deed zijn ex-vriendin, Anna Silva, een boekje open over haar korte relatie met de Real Madrid-ster, die volgens haar geobsedeerd is door seks. "Hij stuurde me constant naaktfoto's van zichzelf."

Silva onthult tijdens een interview met LeoDiasTV, dat de communicatie met de aanvaller van Real Madrid ronduit frustrerend was. Volgens haar kon hij het nergens anders over hebben dan over 'vieze dingen'. "Vinicius denkt alleen maar aan seks. Ik hou van een goed gesprek, als er tenminste iets te bespreken valt. Maar ik word er gek van als iemand constant over vieze dingen praat, snap je?", legt Silva uit.

'Hij stuurde me constant naaktfoto's van zichzelf'

Vinicius was dus volgens haar niet in staat een normaal gesprek te voeren dat niet over intieme onderwerpen ging. Maar het Braziliaanse model doet er nog een schepje bovenop. "Hij denkt nergens anders aan dan aan seks. Het zit alleen maar in zijn hoofd. Hij stuurde me constant naaktfoto's van zichzelf."

Openbare excuses aan zijn vriendin

De Braziliaanse aanvaller is vaker het middelpunt van diverse affaires. Onlangs bood hij via sociale media publiekelijk zijn excuses aan zijn vriendin Virginia Fonseca aan. Virginia had eerder bekendgemaakt dat ze niet langer een relatie had met Vinicius, nadat ze berichten had ontdekt die hij met andere vrouwen uitwisselde. Ze besloot de relatie te beëindigen, maar de breuk duurde niet lang. Vini bood diezelfde nacht nog zijn openbare excuses aan en liet weten dat hij alles opnieuw wilde beginnen.

Ondertussen heeft Vinicius ook 'problemen' in Madrid. Zijn toekomst blijft onzeker. Real Madrid overweegt, volgens Spaanse media, de mogelijkheid om hem komende zomer te verkopen. De tweevoudig Champions League-winnaar, die met de Koninklijken ook drie La Liga-titels op zijn naam heeft staan, speelde tot nu toe 332 wedstrijden voor Real Madrid, scoorde 111 doelpunten en gaf 87 assists. Daarvoor speelde hij in zijn thuisland voor Flamengo.

