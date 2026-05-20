René van der Gijp heeft in zijn vorige contractonderhandelingen over Vandaag Inside een duidelijke eis gesteld. Maar die regel wordt in Curaçao gebroken. De oud-voetballer zit woensdag gewoon aan tafel in het praatprogramma.

Van der Gijp besloot met ingang van 2025 minder te gaan werken bij televisiezender SBS6. Hij ontbreekt sindsdien iedere woensdag bij het programma. Maar nu VI wordt uitgezonden vanaf Curaçao, wordt er een uitzondering gemaakt op de regel.

De oud-voetballer zit woensdag op het eiland gewoon tussen zijn collega's Wilfred Genee en Johan Derksen in aan de talkshowtafel. De vierde stoel wordt gevuld door voetbaljournalist Valentijn Driessen. Raymond Mens neemt plaats aan de bar.

Ontspannen tripje

Het tripje naar Curaçao zal voor het VI-trio ook een beetje aanvoelen als vakantie. Vanwege het tijdsverschil worden de uitzendingen daar al in de middag opgenomen en dus hebben Genee, Derksen en Van der Gijp 's avonds wat vrije tijd.

Dat geldt ook voor de gasten in het programma. Sportmarketeer Chris Woerts maakte daar gretig gebruik van door los te gaan met karaoke in het resort op het tropische eiland. Van der Gijp neemt daar ook nog zijn podcast met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond op. Daar werd het voorval met Woerts besproken.

"Als je op dag één al zo aan het doorslaan bent... Dat gaat natuurlijk verkeerd eindigen, of niet?", vraagt Kieft zich hardop af. "Chris gelooft echt in Chris", stelt voetbalmakelaar Jansen. "Dat heb ik nooit gemerkt", lacht Kieft. "We hebben beelden gezien van Chris Woerts die enthousiast aan de karaoke deelnam. Op zich ben ik blij dat het in Kontiki (de verblijfplaats van KJEG, red.) niet zo ver gaat dat wij dat ook moeten doen", aldus Van Egmond.

