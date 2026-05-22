Wim Kieft zit met zijn vrienden op Curaçao. Vanaf daar maakt de oud-topvoetballer iedere dag een podcast. Aan de inmiddels 63-jarige Kieft is te merken dat hij geprikkeld is. Een discussie over het gevaar van koppen mondde uit in een potje bekvechten met Michel van Egmond.

Kieft stond bekend om zijn kopkwaliteiten. Zijn bekendste goal maakte hij op het EK van 1988. In de groepswedstrijd tegen Ierland verlengde de oud-topvoetballer een poging van Ronald Koeman. De kopbal van Kieft stuiterde met heel veel effect om de Ierse doelman.

Gevaar van koppen

In de podcast die Kieft samen maakt met René van der Gijp, schrijver Michel van Egmond en voetbalmakelaar Rob Jansen wordt een bericht over het gevaar van te veel koppen aangehaald. Dat het een risico vormt voor hersenletsel. "Krijgen we dat verhaal weer... Ik word daar zo moe van", zegt hij lichtelijk geïrriteerd. "Elke keer komt er weer een rapportje uit en dan bellen ze mij weer, omdat ik kennelijk veel gekopt heb", gaat Kieft verder.

"Maar er is ook veel fout gegaan hoor, in mijn leven", vertelt hij met gevoel voor zelfspot. Kieft kampte in het verleden met een alcohol- en drugsverslaving. "Ik heb een heel selectief geheugen. Maar ik maak me er al lang geen zorgen meer over", aldus Kieft over het gevaar van koppen.

Wim Kieft loopt leeg

Nemanja Gudelj (onder meer ex-AZ en -Ajax) neemt preventief maatregelen. De Servische voetballer draagt een hoofdband die beschermt tegen koppen. "Dat had jij misschien ook moeten doen", grapt Van Egmond. Dat pikt Kieft niet. De Europees kampioen zit nu een paar dagen met het clubje op Curaçao. Daar zitten ze op elkaars lip. "Ik zit gewoon leuke verhaaltjes te vertellen, jij begint me sowieso steeds meer te irriteren", zegt hij tegen de schrijver van zijn biografie.

Vervolgens kibbelen de twee nog ever verder, zoals wel vaker in de podcast. Moeiteloos rollen ze over naar het volgende onderwerp en is de woordenwisseling alweer vergeten. Van der Gijp was er voor de verandering een keer niet bij, hij nam rust vanwege zijn dubbele schema met Vandaag Inside.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover