Polsstokhoogspringfenomeen Mondo Duplantis ruilt de atletiekbaan kortstondig in voor de opnamestudio. Hij gaat namelijk het officiële volkslied creëren voor het nieuwe World Athletics Ultimate Championship, dat in Boedapest plaats gaat vinden.

De 26-jarige Zweedse atleet, die recentelijk voor de vijftiende keer het wereldrecord verbrak met een sprong van 6,31 meter, stort zich nu op zijn andere grote passie: muziek. Hij wordt het creatieve brein achter de soundtrack van atletiekevenement World Athletics Ultimate Championship.

'Zanger' Duplantis

Duplantis werd vorig jaar al benoemd tot 'Ultimate Star' voor de eerste editie van het evenement in Tokio. Nu tilt hij zijn ambassadeursrol naar een hoger niveau door het volkslied te componeren voor het driedaagse kampioenschap, dat een spectaculaire afsluiting van het atletiekseizoen belooft te worden.

Duplantis' passie voor muziek is geen geheim. Zijn eerste single Bop, uitgebracht in februari 2025, bestormde de Zweedse hitlijsten. Afgelopen februari zong hij zijn nieuwste nummer, Feelin’ Myself, live op de nationale televisie. Dit nummer diende ook als soundtrack voor zijn laatste wereldrecord op de Mondo Classic in het Zweedse Uppsala. Zijn muziek heeft al 5,5 miljoen streams op Spotify.

"Ik probeer altijd de grenzen te verleggen in alles wat ik doe, of het nu op de polsstokhoogspringbaan is of in de opnamestudio", aldus Duplantis in een verklaring. "Ik wil niet alleen een ambassadeur zijn, want ik heb een enorme passie voor dit evenement. Dit combineert mijn passies en ik kan niet wachten om de wereld een volkslied te laten horen dat het Ultimate Championship perfect samenvat."

Ultiem atletiektoernooi

Duplantis behoort al tot de gekwalificeerde atleten voor het eerste evenement in Boedapest, dat van 11 tot 13 september plaatsvindt. Elke individuele winnaar ontvangt daar een prijzengeld van 150.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 130.000 euro). De competitie, die vanaf 2026 om de twee jaar wordt gehouden, brengt wereld- en Olympische kampioenen en winnaars van de Wanda Diamond League samen om de kampioen der kampioenen te kronen, met een totale prijzenpot van 10 miljoen dollar, zo'n 8,6 miljoen euro.